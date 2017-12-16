Санация отменила вечеринку. Кто же заказал "Промсвязьбанк"?

Из-за чего ЦБ вводит временную администрацию в Промсвязьбанке? Кто и как топил банк Ананьевых в телеграм-каналах?

Что произошло с "Промсвязьбанком"

В пятницу Центробанк объявил о введении временной администрации в "Промсвязьбанке" (занимает девятое место по величине активов среди российских банков). Санировать банк будет ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

"Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства публичного акционерного общества "Промсвязьбанк". В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", — говорится в заявлении ЦБ на его сайте.

Для клиентов, как утверждают в ЦБ, ничего не изменится: "Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка".

"Автовазбанк", санируемый "Промсвязьбанком", также "продолжает функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов".

Что заявили владельцы банка?

Основными акционерами "Промсвязьбанка" через Promsvyaz Capital B.V. являются Алексей и Дмитрий Ананьевы. Осенью акционеры хотели присоединить к "Промсвязьбанку" другой свой банк, "Возрождение", но сделка была отложена.

Летом "Промсвязьбанк" попал в число четырёх банков, о неустойчивом положении которых в рассылке для клиентов сообщил сотрудник "Альфа-капитала" Сергей Гаврилов. Впоследствии два из этих банков, "Открытие" и "Бинбанк", стали санироваться через Фонд консолидации банковского сектора. Четвёртым в этом списке назывался Московский кредитный банк (МКБ).

"В течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк", — говорится в сообщении "Промсвязьбанка". Банк указывает, что проделал огромную работу по выполнению новых требований ЦБ.

— В то же время не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства, — добавляется в обращении.

Не ожидали

Несмотря на многочисленные публикации о плачевной ситуации в банке, акционеры и руководство "Промсвязьбанка" не ожидали, что решение ЦБ будет принято на этой неделе. В пятницу в торговом центре "Гименей" должен был состояться новогодний корпоратив для представителей СМИ, организованный банком.

— Весь год с нами было весело, и мы предлагаем не нарушать традицию, но сместить акценты. А потому приглашаем вас на кулинарный вечер в Cheafshow by Novikov.

— Наши топы возьмут в руки скалки-поварёшки и вместе с вами попытаются создать гастрономические художества. "Промсвязьбанк" и банк "Возрождение" приглашают вас на новогодний праздник! Нас ждут хорошее вино и закуски, решительно настроенные шеф-повара и два уникальных мастер-класса, — такое письмо недавно получили журналисты от пресс-службы "Промсвязьбанка".

Теперь акулы пера не смогут попробовать блюда, которые топ-менеджеры и сами журналисты должны были приготовить на мастер-классе: тар-тар из говядины с картофельным кремом, филе миньон с грибами и фасолью, салат из осьминога с печёным картофелем, дораду, запечённую в соли с овощами, и другие блюда.

Журналистов предупредили, что праздник отменён.

Как мочили "Промсвязьбанк"

В популярных телеграм-каналах и СМИ в последние два месяца почти ежедневно публиковались материалы о том, что дни ПСБ сочтены, что отзыв лицензии состоится уже скоро, а против руководства банка возбуждены уголовные дела. Интенсивность и направленность постов явно свидетельствовала, что против банка идёт информационная атака. К ней подключили даже один из самых популярных политических телеграм-каналов "Незыгарь".

В самом конце подключилась "тяжёлая артиллерия". Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источники сообщила, что Банк России потребовал от "Промсвязьбанка" доначислить примерно 100 миллиардов рублей резервов. При этом в пресс-службе "Промсвязьбанка" сообщили, что не получали предписания ЦБ, уточнив, что речь идёт о результатах проверки ЦБ, которая завершилась в мае, но акт проверки ещё не согласован.

По стопам "Открытия"

Как бы то ни было, "Промсвязьбанк" стал третьей крупной частной кредитной организацией, которая оказалась под санацией, после "Открытия" и Бинбанка. Банк погубило, как и в предыдущих случаях, кредитование собственников.

Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что, хотя "Промсвязьбанк" не был нацелен на кредитование собственников, большой объём рыночных кредитов независимым от банка и от собственников компаниям стал проблемным.

"Проблемные предприятия или стройки стали забираться в счёт долгов и переводиться либо на баланс банка, либо на баланс отдельной компании, которая принадлежит собственникам", — рассказал Поздышев. Теперь ЦБ придётся докапитализировать банк — на это потребуется от 100 до 200 млрд рублей.

Кроме того, ЦБ изучит обстоятельства смены собственников банка. Дело в том, что акционерами "Промсвязьбанка" были три НПФ — "Будущее" (10%), "Сафмар" (6,19%) и "Доверие" (входит в группу "Сафмар", 3,81%).

В пятницу утром, как сообщили источники, фонды "Будущее" и "Сафмар" вышли из капитала банка, продав свои доли на "Московской бирже" накануне сообщения о санации. Контрагент фондов не был назван. Позже на пресс-конференции Поздышев подтвердил информацию о продаже фондами акций банка.

По его словам, регулятор видит признаки того, что покупали акции "Промсвязьбанка" у пенсионных фондов компании собственников банка. ЦБ будет проверять, не за счёт ли средств самого банка были совершены эти приобретения. Действительно, за день до передачи банка на санацию, 14 декабря, на основном рынке "Московской биржи" был зафиксирован фантастический для акций "Промсвязьбанка" оборот — 16,5 млрд рублей, тогда как обычно объём торгов акциями банка существенно меньше.

Примерно такая же ситуация была и до санации "Открытия". За несколько дней до объявления о его санации на бирже прошли рекордные объёмы по сделкам с акциями банка, обычно неликвидными. Как позже стало известно, это банк "Траст", санируемый "Открытием", выкупил акции банка на 40 млрд рублей у трёх НПФ: РГС (4,97% акций банка), "Электроэнергетики" (4,86%) и "ЛУКойл-гаранта" (2,99%). После раскрытия этого факта СМИ сообщали, что более ста управляющих работников банка "ФК Открытие" будут включены в чёрный список ЦБ РФ — то есть им будет запрещена работа в кредитных организациях. Не исключено, что то же самое будет и с акционерами и топ-менеджерами "Промсвязьбанка".