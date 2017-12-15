В "Альфа-банке" признали проблему с банкоматами

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В "Альфа-банке" признали проблему с банкоматами

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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

На горячей линии "Альфа-банка" автоинформатор подтверждает сбой в работе банка: "В настоящее время по техническим причинам невозможно проведение операций в банкоматах банка".

Автоответчик "Альфа-банка" приносит извинения за доставленные неудобства и просит клиентов не волноваться: "Специалисты работают над решением проблемы".

Лайф сообщал, что в пятницу клиенты "Альфа-банка" столкнулись со сбоем в работе банкоматов и в проведении транзакций по картам.

Многие клиенты также не могут оплатить покупки в торговых сетях.

— Я хотел оплатить свой заказ в кафе, однако получил отказ от банка в проведении операции. Я позвонил в банк, и мне сообщили о технических проблемах, — рассказал Лайфу москвич Павел.

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