В "Альфа-банке" признали проблему с банкоматами

На горячей линии "Альфа-банка" автоинформатор подтверждает сбой в работе банка: "В настоящее время по техническим причинам невозможно проведение операций в банкоматах банка".

Автоответчик "Альфа-банка" приносит извинения за доставленные неудобства и просит клиентов не волноваться: "Специалисты работают над решением проблемы".

Лайф сообщал, что в пятницу клиенты "Альфа-банка" столкнулись со сбоем в работе банкоматов и в проведении транзакций по картам.

Многие клиенты также не могут оплатить покупки в торговых сетях.

— Я хотел оплатить свой заказ в кафе, однако получил отказ от банка в проведении операции. Я позвонил в банк, и мне сообщили о технических проблемах, — рассказал Лайфу москвич Павел.