Клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе интернет-банкинга и терминалов

Попытки Роскомнадзора (РКН) заблокировать работу популярного мессенджера Telegram отразились на клиентах некоторых российских банков. Так, на форумах и в социальных сетях в последние дни появилось много сообщений о проблемах с банкоматами, терминалами и интернет-банкингом у ВТБ по всей России. Многие клиенты не смогли воспользоваться личными кабинетами, перевести деньги и оплатить покупки и услуги картами, отправить платежи партнёрам. По их мнению, сбои напрямую связаны с попытками РКН заблокировать мессенджер.

Клиенты банка пишут о проблемах в разных регионах России.

— Перекинул денежные средства в размере 30 000 рублей через "ВТБ-онлайн". Уже неделю нет денег на счёте получателя, — пишет на специализированном форуме Banki.ru один из клиентов банка.

— Через банкомат были внесены деньги на карточку, 30 тысяч рублей. Чек из банкомата получен, но СМС-уведомление не пришло и зачисления на карточку не произошло. Обещали решить в течение 15 рабочих дней. Вопрос о том, сдвинут ли мне сроки по оплате ипотеки на 15 дней, остался без ответа. Единственное, для чего использовалась эта карточка, — это оплата ипотечного кредита, и даже с этой задачей ВТБ перестал справляться, — пишет другой клиент ВТБ из Твери.

Похожее сообщение оставил клиент ВТБ по имени Максим. Из-за сбоя в работе банкомата он остался без крупной суммы.

— Это худший банк, с которым мне пришлось столкнуться, — сообщает Максим. — Через банкомат вносил деньги на счёт, банкомат деньги принял, распечатал квитанцию, но деньги на счёт так и не поступили. По телефону горячей линии приняли обращение, но срок рассмотрения 15 дней! По их вине я остался без денег, так ещё и ждать должен две недели.

Все эти сбои совпали с началом блокировки в России мессенджера Telegram и ip-адресов, которую проводит Роскомнадзор, однако сам ВТБ о причинах проблем упорно молчит. Многие популярные телеграм-каналы связали сбои в работе с блокировками:

В начале недели некоторые клиенты ВТБ столкнулись с новыми проблемами в работе интернет-банка, терминалов оплаты и карт: люди не могли перевести деньги, оплатить товары и услуги. В отделениях банка не работали даже терминалы, которые выдают талончики на очередь.

Несмотря на то что банки отвергают взаимосвязь проблем в работе своих сервисов с блокировками Telegram, по мнению экспертов, ВТБ, возможно, всё же использует облачные сервисы, серверы которых находятся за пределами России.

Лайф отправил вопросы о жалобах клиентов в пресс-службу ВТБ, однако они остались без ответов.