Более 1,5 млн жителей России выбрали карту рассрочки "Халва"

По данным банка, самый активный обладатель карты "Халва" совершил целых 44 покупки за один день.

"Совкомбанк" выпустил 1,5 млн карт беспроцентной рассрочки "Халва". Количество покупок, которые россияне совершили в рассрочку с помощью "Халвы", с января по июль превысило 9 млн.

Карта рассрочки "Совкомбанка" была представлена в марте 2017 года. С момента запуска проекта самые дорогие покупки с максимально возможным лимитом были совершены клиентами в категориях: "одежда и обувь", "авто и запчасти", а также "красота и здоровье". В топ-покупок также вошли магазины электроники, гипермаркеты мебели и товаров для дома.

В июле 2018 года месячный оборот по картам рассрочки превысил 3,2 млрд рублей.

Количество магазинов-партнёров, принимающих карты "Халва", постоянно растёт. В период с января по август их список вырос на 58% и уже превысил более 130 тыс. точек по всей стране.

Чаще всего картами рассрочки пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Однако лидерами городов по количеству оформивших её стали две столицы и Краснодар. Москвичей, оформивших себе "Халву", оказалось больше петербуржцев в 2,6 раза.

Самый активный клиент карты "Халва" совершил целых 44 покупки за один день.

— Мы сумели увеличить портфель выданных карт "Халва" в 1,6 раза с конца января, — отмечает Андрей Спиваков, главный управляющий директор "Совкомбанка". — Такой рост связан с постоянным совершенствованием карты рассрочки, её сервиса и предложений.

В настоящий момент и до достижения двух миллионов выданных карт для клиентов, которые оформят "Халву", будут действовать особые условия по рассрочке.