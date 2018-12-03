Ваша карта бита. За что Сбербанк может заблокировать деньги

С недавних пор банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. В случае отказа их карту или счёт могут заблокировать. Среди тех, кто решил подключиться к данному новшеству, как отмечается, оказался и Сбербанк.

"Ничего мы вам не разблокируем"

Клиенты уверяют: Сбер может заблокировать независимо от того, как долго вы пользуетесь его услугами. Так, один из московских бизнесменов написал на " Банки.ру " отзыв, что от него потребовали "пояснить экономический смысл операций". У него дебетовые карты Сбербанка для совершения оплат контрагентам по счетам и для оплат контрагентами вознаграждений за оказанные услуги. Кроме того, у него есть право на применение патентной системы налогообложения до 31.12.2018 года.

— Я получил СМС следующего содержания: "Борис Владимирович, в соответствии с ФЗ №115-ФЗ от 07.08.01 просим в течение 7 дней пояснить экономический смысл операций по вашим счетам. Предоставьте в банк документы, которые указаны по ссылке. Также уточнить информацию можно у вашего менеджера", — рассказал клиент Сбера.

Кроме того, нужно было подтвердить источник образования/поступления денежных средств. Все необходимые документы были собраны в срок, но от банка последовал отказ.

— Я продолжил работать, и 10 августа у меня одновременно блокируются карты и ограничивается функционал "Сбербанк-онлайн". "Сбербанк-бизнес онлайн" становится ограниченным в плане невозможности отправки электронных платёжек, кроме налогов, хотя у меня уже приобретён патент на право заниматься предпринимательской деятельностью, — поделился клиент.

Оплатил штраф — получи блокировку

С блокировкой после оплаты штрафов столкнулась жительница Краснодара.

"Сбербанк заблокировал дебетовую карту, основание — подозрительные операции. Провела два платежа, 200 рублей и 1000 рублей, оплатив по просьбе сына (и за его деньги, но списанные с моей карты ) его штрафы на ФССП. Произошла блокировка", — пожаловалась пользователь.

В службе заботы о клиентах Сбербанка женщине напомнили, что, в соответствии с условиями выпуска и обслуживания карт, банк может приостановить любую операцию для проверки её правомерности. Карты также могут заблокировать для подтверждения перевода.

Клиент предложила: за каждую необоснованную блокировку взыскивать с банка компенсацию в размере 1% от блокированной суммы на счету.

Между своими счетами

Пользователи сообщают о проблемах при переводе небольших сумм даже между своими счетами. Так, житель Тюмени в ноябре рассказал, как за "мошеннические действия" была принята попытка перевести пенсию тёщи с её счета на её же, по сути, счёт.

"Вчера пытались тёще пенсию перевести на карточный счёт, нам отказали, послали в Пенсионный фонд. В отделении предложили вариант: открыть личный кабинет, переводить пенсию с пенсионного счёта на карточку и пользоваться ею. Помогли открыть, помогли перевод сделать. Но перевод (между своими счетами) заблокировали. Якобы заподозрили мошеннические действия", — сообщил пользователь .

Звонки в кол-центр (даже со стороны сотрудника самого Сбербанка) не помогли. Вскоре появилась новая проблема: блокировка "Сбербанка онлайн". Причины те же — мошенничество.

— Банк вправе заблокировать личный кабинет "Сбербанк онлайн" и банковскую карту, для того чтобы убедиться, что именно держатель карты выполняет операцию, — ответили в финансовом учреждении.

В службе заботы о клиентах "ПАО Сбербанк" (эта структура и впрямь так называется) отметили, что подобные вопросы, как правило, решаются звонком в контактный центр. Но в данной ситуации якобы необходима дополнительная проверка.

Не массовый характер

В кредитном учреждении уверяют, что блокировка не носит массового характера. Она возможна, если проводимые транзакции вызывают сомнения.

— Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением, — сообщили Лайфу в пресс-службе банка.

Правда, что именно называет "массовым характером" Сбербанк, понять сложно. Дело в том, что только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов, а за рубежом его услугами пользуется около 11 миллионов человек. Об этом говорится на официальном сайте .

То есть, если проблемы возникнут всего у 1% клиентов, это уже больше миллиона человек.

При этом, как именно осуществляется защита клиентов от мошенничества, не уточнялось.

— Критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве, и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, — заявили Лайфу в пресс-службе.

А как у них

Впрочем, не только клиенты Сбера столкнулись с блокировками. Как утверждают СМИ, подобная участь постигла клиентов "Бинбанка" и "Тинькофф-банка".

Пользователи "Тинькофф-банка" периодически сообщают о блокировках карт после, к примеру, покупок в Интернете. Однако, по словам этих же пользователей, ситуация сейчас решается оперативно: вам просто перезванивают из кол-центра и уточняют всю информацию, которая может помочь подтвердить вашу же личность.

— "Бинбанк" не вводил какие-либо дополнительные требования к клиентам, осуществляющим p2p-переводы. Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если по ней выявлены признаки совершения без согласия клиента. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счёта клиента, — приводит РИА "Новости" комментарий пресс-службы " Бинбанка ".

А что делать клиентам Сбера, которых более 100 млн человек, — вопрос так и остаётся открытым.