С заботой о клиентах? В чём проблема с переводом по номеру на карту Сбербанка

Приведёт ли нововведение крупнейшего банка в России к оттоку клиентов и возможно ли, что другие банки введут такую систему?

Сбербанк пересмотрел порядок перевода средств на кредитную карту. Как пояснили в финансовом учреждении, по новым правилам зачислить деньги на кредитку можно только по номеру карты. Ранее это было возможно и по номеру телефона.

Зачем

В Сбербанке заявили, что с жалобами обратились сами клиенты — обладатели кредитных карт. Причиной претензий стали якобы случайные переводы денег на кредитку вместо дебетовой карты.

Дело в том, что вывод денег с кредитной карты — платный. А по номеру телефона средства перенаправлялись как раз на кредитку.

— При снятии денег с кредитки насчитывается процентная ставка, равняющаяся 3%. Это означает, что при снятии 1000 рублей с заёмного счёта будет вычтена сумма в размере 1030 рублей, — отметили в bankigid.net .

Поэтому пользователям решили такую возможность ограничить. Как сообщается, кредитки начали исключать из алгоритма перевода по номеру с 3 декабря.

"Это мы решаем"

Один из негативных отзывов по поводу перевода денег на кредитку опубликован на " Банки.ру " ещё летом этого года. Всё происходило в Барнауле.

— 1 июля воспользовалась услугой от Сбербанка "Перевод денежных средств с карты на карту", используя номер телефона, привязанный к ней. Если быть точной, деньги переводили мне, как и ранее делалось многократно. По не известной мне причине деньги были зачислены на кредитную карту, — написала пользователь.

В банке пояснили, что деньги переводятся на карту по усмотрению Сбера: дебетовая или кредитная.

На любую карту

Проблемы с переводом средств по номеру телефона возникали и ранее. Вот, к примеру, отзыв от 2016 года.

— Через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона сделал перевод жене 1000 р., ей пришло СМС о зачислении. На самом же деле деньги на её карту не перевели, — пишет пользователь " Банки.ру ".

Вскоре было отправлено обращение о незачислении средств.

— Через несколько дней пришёл ответ мне на электронную почту, в котором было написано, что деньги были успешно зачислены на такую-то карту и Сбербанк не имеет права на списание денежных средств со счёта указанной банковской карты, они рекомендуют обратиться в правоохранительные органы, — отметил пользователь.

В письме был указан номер карты, но он не совпадал ни с номером отправителя, ни с номером его супруги. Правда, в банке на призывы хотя бы вернуть деньги на карту не отреагировали. В "Службе заботы о клиентах" заявили, что вообще-то банк прав.

— При переводе средств по номеру телефона система автоматически зачисляет средства на любую из карт, подключённых к "Мобильному банку", — отметили в банке.

Кроме того, сотрудники напомнили, что нужно сравнивать реквизиты, а после подтверждать операцию.

— Так как перевод после проверки реквизитов был подтверждён СМС, банк эту операцию отменить по вашему обращению не может, — заявили в Сбере.

Чего ждать

Экономист Андрей Сиплов в комментарии Лайфу отметил, что данное нововведение будет раздражать клиентов Сбербанка как минимум потому, что они часто знают номер телефона некоторых абонентов наизусть в отличие от номера карты. Кроме того, у многих распространена практика оперативно переводить самому себе с дебетовой карты деньги на кредитку.

— Не исключено, что будет некий отток со стороны физических лиц, предпочитающих не передавать такого рода данные, как номер кредитной карты. Однако, учитывая, что Сбербанк — крупнейший в России банк, это число вряд ли будет критично для самого кредитного учреждения, — отметил эксперт.

При этом он отметил, что, вероятно, на подобную систему могут переключиться и другие российские банки. Поэтому он не исключил, что переход на другой банк может не стать выходом для клиентов.