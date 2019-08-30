Болезненный контакт. Как банки мучают за чужие кредиты, хотя вы не поручались

Можно ли защитить свои персональные данные и как противостоять напору взыскателей, разбирался Лайф.

Часто банки при подаче заявки на кредит просят потенциального заёмщика указать в анкете контакты его знакомых. Эти люди часто бывают не в курсе, что их данные есть в кредитных заявках. Они не должны возвращать долг банку, но хлебнуть горя тоже могут. Если заёмщик перестаёт платить, за граждан из заявки принимаются коллекторы.

Наталья развелась с мужем несколько лет назад. Страсти улеглись, но банк напомнил о былом.

— Здравствуйте! Могли бы помочь найти Бориса Ивановича? Он взял кредит в банке ВТБ, и теперь его не могут найти, — сказал мужчина, представившийся сотрудником по работе с просроченной задолженностью.

Экс-супруга была удивлена. Сказала, что ничего не знает о местонахождении мужчины, и попросила её не беспокоить. Но звонки повторялись с нарастающей настойчивостью. Коллекторы говорили, что не прекратят делать это, пока не найдут заёмщика.

В другой похожей истории взыскатели от слов перешли к делу. Ольгу указала в заявке близкая подруга. Потом заёмщица перестала платить и сменила номер телефона. Тогда коллекторы принялись за новую жертву. Кульминацией их работы стало то, что друзьям Ольги в соцсетях разослали смонтированные фотоснимки, на которых девушка оказывала интимные услуги.

Руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева подтверждает, что такие случаи — не редкость.

— К нам периодически обращаются граждане, которые стали такими контактными лицами поневоле. Например, недавно познакомились с родителями игромана. Молодой человек регулярно оформлял займы онлайн и указывал в качестве контактных лиц своих родителей. Свои обязательства он и не думал выполнять. В какой-то момент количество звонков от взыскателей стало для пенсионеров невыносимым и они были вынуждены отобрать у сына паспорт, чтобы пресечь появление новых долгов, — рассказывает Лазарева.

"Да что же за беспредел!" — подумала я и сама позвонила в несколько кредитных организаций. Сказала, что хочу взять у них кредит.

В ВТБ мне ответили, что при сумме от 300 тыс. рублей в анкете надо будет указать тех самых контактных лиц. В банке "Открытие" сказали, что это условие необязательное, но вероятность одобрения моей заявки сильно повышающее. "Сдавать" можно кого угодно: родственников, коллег, друзей. Перед тем как вписать в анкету имена и телефоны, нужно спросить у их владельцев разрешение на обработку персональных данных.

— А как оформить это согласие? — поинтересовалась я.

— Просто спросить, потом галочку поставите в заявке, что спрашивали, — ответил сотрудник кол-центра.

Закон что дышло

— Банк должен выполнять рекомендации ЦБ, одной из которых является необходимость получения информации о заёмщике и её проверка. Полная проверка часто не проводится, потому что это долго и дорого. Если всё делать по правилам, то никаких "моментальных кредитов" не будет. План выполнять надо, и банк вынужден имитировать принятие мер по исследованию благонадёжности заёмщика. Одна из таких мер — получение информации о контактных лицах, — считает юрист Сергей Шипов.

К тому же это даёт кредиторам какой-то шанс отыскать нечестного должника. Конечно, сотрудники банков должны созваниваться с такими лицами, чтобы выяснить, а не против ли они того, чтобы стать контактными. Но по факту кредитные организации чаще всего этого не делают. В итоге люди узнают о своей "высокой миссии" только после появления у заёмщиков просрочки, когда им начинают звонить коллекторы.

На первый взгляд кажется, что это нарушение закона о персональных данных, ведь никакого разрешения на использование информации о себе человек не давал. На второй — уже не кажется.

— Персональные данные — это то, что позволяет полностью идентифицировать человека. Но банк не проверяет достоверность этих сведений. Если дело дойдёт до суда, там будут исходить из того, что никаких сведений о реальном существовании контактного лица заёмщик не предоставлял, — комментирует Сергей Шипов.

Должник, который подставил своего знакомого, закон нарушает. Но что с того?

— Можно попробовать получить компенсацию морального вреда, подав иск о нарушении закона о персональных данных. Здесь придётся действительно доказать, что лицо пережило какие-то страдания. Сумма компенсации устанавливается в каждом конкретном случае индивидуально. Не думаю, что можно отсудить больше 5 тысяч рублей, — делится наблюдениями юрист FMG Group Амина Апаева.

Замглавы комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов рассказывает, что в Евросоюзе действуют очень жёсткие наказания при компрометации персональных данных (доступе к ним без согласия человека). Там за это можно заплатить миллионы евро. У нас ничего подобного нет.

Банкам КоАП не писан

Как человеку сделать так, чтобы его данные не оставляли в банках и где-то ещё? Никак, это невозможно.

Если, как в наших историях, начинают звонить коллекторы, помните, что им вы ничего не должны: ни говорить, ни помогать, ни даже выслушивать. Можно, если хотите выпустить пар, дать актуальные данные заёмщика, но не факт, что этот человек начнёт платить, а вас перестанут тревожить взыскатели.

Если коллекторы звонят слишком часто, то знайте, что по закону о коллекторской деятельности они не могут делать это чаще двух раз в неделю и одного раза в день, это означает, что пора писать жалобы в Федеральную службу судебных приставов и Центральный банк. Когда взыскатели угрожают — обращайтесь в полицию.

Но есть нюанс. Для жалоб надо собрать доказательства нарушений, что не всем под силу. Даже сам факт звонков бывает трудно подтвердить. Например, богатые коллекторские агентства могут купить оборудование, которое построит дозвон так, что отчёты мобильных операторов станут показывать, будто бы человек сам звонил по данному номеру, а не ему звонили.

— А ещё Верховный суд недавно постановил, что нормы КоАП за нарушение закона о коллекторской деятельности не распространяются на отделы взысканий банков. Они действуют только в отношении официальных коллекторских агентств из реестра ФССП, — спускает с небес на землю Сергей Шипов.

По закону человек имеет право от звонков коллекторов отказаться.

— Для этого нужно написать кредитору или взыскателю. Сделать это можно не раньше чем через 4 месяца после появления просрочки. Добиться, чтобы вас перестали беспокоить, реально, — сообщает директор НАПКА Борис Воронин.

Долг платежом не красен

Возвращать долги за заёмщика контактные лица не должны. Хотя были неприятные прецеденты.

— Брат мужа взял кредит в банке и был не слишком аккуратен в выплатах. Банк никогда не дремал, как только возникала просрочка, они начинали звонить родителям, причём преимущественно в 6 утра. Им устали объяснять, что мужчине уже больше 30 лет и мы за него не отвечаем. Ничего не помогало. Тогда старики не выдержали и сами погасили кредит, — рассказала моя знакомая.

Гендиректор консалтинговой группы Bulad&Co Булад Субанов говорит, что если контактные лица, которые не являлись поручителями, вернули деньги банку, то они могут подать иск к кредитной организации. Это является незаконным обогащением, и средства им обязаны вернуть.