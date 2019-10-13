Директор из комнаты смеха. Кем оказался виновник шумихи вокруг "Тинькофф банка"

В среду, 9 октября, в "Фейсбуке" был опубликован скандальный пост. Блогер Михаил Жуховицкий на своей странице заявил, что у его друга — учредителя ООО "Пегас" — якобы пропали 5,3 млн рублей в "Тинькофф банке". Пост начинался словами: "Сам я в банковском секторе почти всю жизнь. Такой преступной халатности, как в банке "Тинькофф", не видел никогда". Впрочем, дальнейшее расследование ситуации показало, что и сам Михаил Жуховицкий, и его друг, которого Жуховицкий предъявлять общественности отказался, имеют весьма сомнительную репутацию. Так, гендиректор якобы потерявшей деньги компании оказался работником комнаты смеха с девятью классами образования, а сам автор поста специализировался на криптовалютных пирамидах.

На своей странице в " Фейсбуке " Жуховицкий описал историю о том, как его друг открыл счёт на своё юрлицо в "Тинькофф банке" и получил деньги от клиентов (около 5,5 млн рублей). Только вот через три дня обнаружил, что денег нет. Жуховицкий пишет, что сняли их двое неизвестных, предъявив банку исполнительные листы КТС (удостоверение Комитета по трудовым спорам, которое выдаётся на выплату денежных средств). Пост получил громкую огласку в СМИ и соцсетях.

"Тинькофф банк" сразу же стал разбираться в ситуации и высказал свою официальную позицию. В банке не отрицали, что выплатили деньги по предъявленным листам КТС, но утверждали, что владелец счёта это сам же согласовывал, консультировался с банком и указывал, что делать. Банк предъявил скриншоты переписки с генеральным директором в ответ на обвинения блогера. К тому же в целом в истории Жуховицкого в "Фейсбуке" оказалось очень много нестыковок, а сам он стал довольно странно себя вести после ответа банка — затирать свои первоначальные комментарии там, где банк отвечал прямо на его обвинения и уличал его в том, что у него не может быть сведений, о которых он говорит, и т.д.

Сразу же возник вопрос: кто же "пострадавший"? Гендиректором компании "Пегас" оказался Виталий Бурыкин, 21-летний парень, окончивший девять классов одной из школ в Ступине и работавший в местном парке в комнате смеха. Его нашли журналисты издания The Bell. Причём сам Михаил Жуховицкий на все вопросы о своём друге не отвечал и общественности его предъявлять отказывался. Поиски "пострадавшего" заняли немало времени. Надо отметить, что Виталий Бурыкин не только не стремился от своего имени рассказать свою историю, но и стал всячески прятаться в соцсетях, переименовывая аккаунты.

Как пишет The Bell, через знакомых Бурыкин сообщил журналистам, что действительно является учредителем "Пегас", но чисто номинально. Он ничего не знал о выводе денег из "Тинькофф банка" и интересовался, не посадят ли его теперь. На каких условиях он выполнял роль формального владельца и знает ли вообще Жуховицкого, Бурыкин не сказал.

Знакомые Бурыкина в соцсетях рассказали, что он окончил школу № 2 в Ступине, с деньгами было не очень хорошо — часто одалживал. Работал он в комнате смеха в местном парке, а несколько лет назад переехал в Москву на заработки. С тех пор в родном городе о нём ничего не слышали.

Что касается денег, то сняли их Максим Романов и Людмила Коновалова. Они указаны в заявлении в полицию, которое якобы подал Бурыкин. Фото из него было опубликовано всё в том же посте Жуховицкого. Эти люди тоже на связь не выходили.

По данным The Bell, один из номеров Коноваловой записан в GetContact (приложение, которое показывает, как пользователи записывают друг друга у себя в записных книжках) как "Мошенница украла деньги". Несколько её знакомых в соцсетях рассказали, что давно с ней не общаются. Правда, вспомнили, что она часто одалживала. Выходит, как и для Бурыкина, история с ООО "Пегас" могла стать для них способом поправить материальное положение.

Автор поста Михаил Жуховицкий, о котором Лайф писал ранее, тоже оказался личностью с сомнительной репутацией. Так, в феврале прошлого года криптовалютный инвестор Михаил Жуховицкий, занимающийся запуском финансовых пирамид, рассказал, что его компаньона Павла Крымова задержали. Он тут же дал небольшой гайд для его последователей, где объяснял, как не попасть за решётку. Жуховицкий объяснял, как не попасть в тюрьму за мошенничество. Первым делом он посоветовал российским жуликам работать только в своей стране и не лезть в СНГ: в РФ если и присядешь, то срок смешной, года три.

Кстати, сейчас Михаил тоже занимается, похоже, сомнительной деятельностью. В его блоге так и написано: "Оптимизация НДС. Любые кварталы и объёмы. Устранение разрывов, уточнёнки, информационное сопровождение". Адрес электронной почты у автора тоже говорящий — neplatinds@gmail.com. При этом в чатах обнальщиков, которые цитирует The Bell, Жуховицкого иначе как своим не называют.