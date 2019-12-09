"Тинькофф" выбрал китайский путь

Группа "Тинькофф" представила собственную альтернативу китайскому WeChat — суперприложению, объединяющему в себе функции мессенджера, социальной сети, платёжного и других пользовательских приложений, обычно раздельных. "Тинькофф" стал первой российской компанией, которая выпустила на рынок своё суперприложение. Также известно, что аналогичные сервисы сейчас разрабатывают или рассматривают как планы Mail.ru, "Яндекс" и Сбербанк, тоже развивающие собственные экосистемы.

Суперприложение (или суперапп) — это мобильное приложение, в котором есть десятки или сотни сервисов, удовлетворяющих различные потребности человека: коммуникационные, развлекательные, финансовые, деловые. Фактически супераппы позволяют современному человеку решить любой вопрос внутри одного приложения. Иконами суперприложений считаются китайские мессенджеры WeChat и сервис AliPay от Alibaba Group. К AliPay подключён один миллиард пользователей, у WeChat — более 1,1 млрд активных клиентов в месяц.

"Тинькофф" запустил свой суперапп на базе существующего мобильного приложения, которое развивалось, по словам разработчиков, органично. То есть банковское приложение "Тинькофф" постепенно обрастало дополнительными функциями и утилитами — например в сфере лайфстайла — и в результате переросло само себя. Сегодня в этом приложении можно, например, купить билеты в кино, театр или на концерт, забронировать столик в ресторане с помощью голосового помощника Олега, заказать доставку продуктов на дом или заняться шопингом в маркетплейсе.

В "Тинькофф" поясняют, что выбрали путь развития мобильного приложения, аналогичный WeChat или AliPay (китайские мультифункциональные приложения). Скелетом суперприложения компании "Тинькофф" станут финансовые и лайфстайловые сервисы и услуги банка, к которым добавится ключевой момент — маркетплейс для партнёров. К нему "Тинькофф" обещает подключать лучших игроков рынка и крупнейшие компании России, которые будут предлагать свои товары и услуги клиентам прямо в суперприложении. Уже известно о таких компаниях, как крупнейшие онлайн-ретейлеры Goods.ru, "Литрес", сервис доставки продуктов "Утконос", супермаркет "Азбука вкуса".

В стартовой версии суперприложения "Тинькофф" в дополнение к таким сервисам, как кино, театры, концерты, рестораны, путешествия и шопинг, добавятся косметика, клининг, здоровье, красота, цветы и т. д. Покупать товары, записываться к врачам, в салоны красоты, на квесты, заказывать доставку можно будят прямо в самом приложении.

Маркетплейс будет работать по принципу внутреннего AppStore — также как китайский WeChat. Компании и бизнесы смогут встраивать в суперприложение "Тинькофф" мини-приложения со своими услугами.

Вице-президент "Тинькофф" Артём Яманов говорит, что решили пойти по собственному пути — делать своё суперприложение и расширять экосистему через сотрудничество с партнёрами, а не через их поглощение. Здесь угадывается намёк в сторону Сбербанка, который также активно скупает на собственные средства десятки компаний на рынке, чтобы построить собственную экосистему. Правда, эксперты говорят, что Сбербанк пока представляет из себя больше холдинг компаний, нежели готовую экосистему: не так сложно скупить разные бизнесы и сервисы, как потом интегрировать их друг с другом.

— Чтобы оценить перспективы мультиприложений, их надо тестировать. И успех будет зависеть от двух факторов: насколько они будут удобны и необходимы клиенту и насколько клиент окажется к такой парадигме готов. Люди будут пользоваться всем, что им удобно и что помогает решать их проблемы. Шансы есть, — сказал Лайфу гендиректор FRG Юрий Грибанов.

По подобному же пути в России, к примеру, идёт Сбербанк, агрегирующий в своём портфеле активов различные сервисы "Яндекса" и других технологических компаний. Однако пока портфель Сбербанка, хоть и выглядит очень внушительно, но не представляет из себя единого приложения, то есть не является прямым конкурентом компании "Тинькофф".

При этом "Яндекс" также работает над своим супераппом. Вполне вероятно, "российский Google" попробует зайти на рынок мультиприложений через собственный сервис такси, который обрастает дополнительными функциями уже сейчас. "Яндекс" уже предлагает переезжать с помощью "Яндекс.Такси", покупать и доставлять товары из маркетплейсов и общаться с голосовым помощником Алисой.

— Суперприложение — это дорогое удовольствие. Не так много компаний имеют должные ресурсы. Это могут быть интернет-компании, это могут быть другие банки. Теоретически это могут быть телеком-операторы. Билайн запускал Veon, хоть у них и не получилось. В общем, те, у кого есть деньги, прежде всего "Яндекс", Mail.ru, Сбербанк, — говорит Юрий Грибанов.

Хотя, по сравнению с "Тинькофф" и Сбербанком, а также другими финансовыми организациями, "Яндексу" или другим конкурентам будет сложнее. У банков на руках — ключевая информация о пользователе: банку известно о тратах клиентов, а значит, обо всех ежедневных потребностях и также долгосрочных планах, будь то ипотека или кредит на автомобиль. "Яндекс" в лучшем случае знает о том, что вчера ел пользователь и куда он ездил на такси. Если пользователь, к примеру, ходит на работу пешком или не пользуется навигатором, "Яндекс" сразу же теряет часть информации о клиенте. Тогда как банковская карта и банковское приложение сопровождают человека вне зависимости от того, ходит ли он пешком, перемещается с помощью средств общественного транспорта или ездит на личном авто.

— Например, мы, обнаружив, что человек покупает свадебные кольца, покажем ему в "Историях" или через голосового помощника Олега предложения, которые также могут быть ему интересны. Например, подборку лучших ресторанов с банкетными залами, свадебные товары и лучших кондитеров, которые делают свадебные торты на заказ. Покажем варианты свадебного путешествия через наш собственный трэвел-сервис (если нужно — в рассрочку от наших партнёров) по лучшим ценам. Или варианты бронирования автомобиля и отелей, страховку для поездок, маршруты экскурсий, рестораны. Расскажем, как получить tax free в зарубежных поездках и другие способы сэкономить. И всё это — с отличным кешбэком, — говорит вице-президент компании "Тинькофф" Артём Яманов.

Кажется, нас ждёт переход с моно- на суперприложения и между ними развяжется серьёзная конкуренция.

— Скорее всего, ключевые игроки заменят свои основные приложения на супераппы и тем самым мгновенно станут популярнее любых обычных приложений. С другой стороны, на развитие супераппов, очевидно, будут влиять политики платформ iOS и Android. И кроме того, закон о предустановке российского софта на смарт-устройства может положительно повлиять на распространение супераппов, — сказал Лайфу гендиректор MarksWebb Алексей Скобелев.