"Совкомбанк" покупает компанию "Либерти страхование" у Liberty Mutual Group

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года после получения разрешений Банка России и ФАС, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки. После закрытия сделки "Либерти страхование" будет переименована.

ПАО "Совкомбанк", третий по величине частный банк России, и Liberty Mutual Group, пятый по величине страховщик имущества и несчастных случаев в мире, объявили сегодня о заключении обязывающего соглашения, согласно которому "Совкомбанк" приобретёт "Либерти страхование" (АО), российскую компанию группы Liberty Mutual. Председатель правления ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Гусев отметил, что данная сделка является продолжением стратегии построения универсального банка и приобретения экспертизы и компетенций в ключевых секторах финансового рынка.

— "Либерти страхование" возглавляет опытная команда менеджеров, в компании трудятся высококвалифицированные сотрудники, которых мы с нетерпением ждём в группе "Совкомбанка". Мы сделаем всё, чтобы сделать переходный период максимально простым для сотрудников и клиентов, — сказал Гусев.

Генеральный директор компании "Либерти страхование" Сергей Ковальчук в свою очередь отметил, что команда компании рада стать частью группы "Совкомбанка" и продолжит предоставлять первоклассные страховые услуги по всей России в составе банковской группы.

— Мы рассчитываем на продолжение и расширение взаимоотношений с нашими клиентами. "Совкомбанк" — уважаемый в России банк, обладающий большими возможностями, которые помогут нам расти и развиваться, — сказал Ковальчук.