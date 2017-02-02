18-летняя дочь Барака Обамы получила работу в Голливуде

18-летняя Малия Обама стала сотрудником самой могущественной компании Голливуда, принадлежащей продюсеру Харви Вайнштейну.
18-летняя дочь Обамы получила должность стажёра в голливудской компании Харви Вайнштейна, где будет получать 9 долларов в час.
Малия будет заниматься довольно ответственной работой: в качестве стажёра девушке предстоит отбирать сценарии, которые отправятся в разработку.
Если Малия Обама хорошо покажет себя в качестве стажёра в кинокомпании, она может получить официальную должность в Голливуде.
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