Разборки в Барвихе попали на видео: глава вытолкал старосту из администрации

Герман Потапчук запёрся в здании администрации Барвихи и никого к себе не пускает, даже граждан, которые пришли на приём. 6 мая Потапчук решал, кто может зайти, а кто нет. Апогеем стало применение физической силы к старосте деревни Рождественно Ирине Бузиной.

Ирина рассказала Лайфу, что 6 мая она приехала в администрацию решить вопрос ремонта изгороди памятника — мемориала местным жителям, погибшим в ВОВ, которую уже второй год не красят. Приближался праздник 9 Мая. В здание администрации Потапчук её не пустил и грубо вытолкал за дверь без объяснения причин.

Ирина Бузина, староста деревни Рождественно:

— Потапчук навалился всем корпусом, давил и выталкивал меня за дверь. Так как он значительно сильнее, ему это удалось. Потом я увидела, что у меня рука красная.

Герман Потапчук перевёл себя на осадное положение буквально: вход в администрацию, к которой он относится как к своей, экс-глава контролирует из будки охранника. Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, ведёт себя соответствующе. Ирина Бузина обратилась в травмпункт. Врачи зафиксировали ушиб мягких тканей правого предплечья.

— Я вас не толкал, вы нам мешаете принимать граждан, — говорит Потапчук на камеру, когда ошарашенная происходящим Ирина начала снимать его на телефон.

Не всё спокойно в поселении Барвихинском, как показывают в сериалах. Богатые тоже плачут, толкаются и ругаются. И не по-джентельменски относятся к дамам. Пока смещённый глава Герман Потапчук выдерживает осаду в здании администрации, временно исполняющий обязанности пытается руководить дистанционно.