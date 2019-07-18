"На-на" снялись с фанаткой в стиле 18+. И это худшее, что вы сегодня увидите

История с двойником Чучи — кота Бари Алибасова — получила новый поворот, но в этот раз с недетским рейтингом. Чтобы не разлучать украденного котика с хозяевами, члены группы решили выполнить условия фанатки и принять участие в горячей фотосессии.

Иногда мечты сбываются, это и случилось с преданной фанаткой группы "На-На". Когда вместо сбежавшего кота Бари Алибасову подсунули украденного чужого котика, подмену быстро раскрыли и "поддельного" сфинкса — Осириса — отдали фанатке группы.

Девушка с радостью приняла такой подарок, но позже нашлись хозяева котика и попросили им его вернуть. Но девушка не растерялась и попросила фотосессию с любимой группой. А кто может её винить? Любой фанат бы воспользовался такой возможностью.

Вот только снимки на память девушка захотела не совсем обычные, а в стиле любовной истории да ещё и с немалым рейтингом. На уступки фанатка не шла, видя перед собой желанную цель, и членам группы пришлось согласиться, несмотря на подготовку к предстоящему гастрольному туру в честь 30-летия группы.

Судя по обстановке во время фотосессии, ребята весело проводили время. По крайней мере, голодным не ушёл никто, ведь на съёмке было вдоволь бананов, клубники и эклеров. Кто-то в Сети точно не раз пошутит на эту тему, но это всё от зависти — не каждый фанат может похвастаться тем, чего смогла добиться эта счастливица.