"На-На" показали готовые фото 18+ с фанаткой, и к этому жизнь никого не готовила

В истории с пропажей котика теперь можно поставить официальную точку. "Неправильный" сфинкс Осирис вернулся-таки в свою настоящую семью, и это дело музыканты отпраздновали публикацией получившейся фотосессии. Крепитесь.

Недавно группа "На-На" опубликовала в своём инстаграме несколько избранных снимков из той самой фотосессии в стиле любовной истории. Под ними парни пояснили, что чудесное возвращение кота Осириса хозяевам произошло и теперь все могут наконец-то выдохнуть.

Хоть сама фотосессия и произошла пару недель назад, обмен случился только сейчас, и этому есть объяснение. Фотографу требовалось время на то, чтобы отобрать лучшие снимки и их обработать. И вот на днях музыкантам вручили получившийся результат, а они его передали восторженной фанатке.

После того как условия сделки были выполнены, девушка смиренно отдала сфинкса, которого уже успела назвать Кротом. Но очевидно, что откровенные снимки с любимой группой будут сильнее греть душу, чем котик. Ну и не только душу.

А вся шумиха началась из-за того, что любимый кот Бари Алибасова — Чуча — умудрился сбежать во время пресс-конференции в квартире музыканта. Сфинкса якобы вернул владельцу бдительный гражданин, на самом деле оказавшийся мошенником и вручивший Алибасову чужого кота — Осириса.

Хозяева Осириса обратились с просьбой вернуть их питомца, но тут уже заупрямилась фанатка. Девушка согласилась отдать Осириса семье только взамен на эротическую фотосессию с любимой группой. Но теперь все котики находятся со своими семьями, а это главное.

"На-На" снялись с фанаткой в стиле 18+. И это худшее, что вы сегодня увидите