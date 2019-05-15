Вам оплатят целую неделю на Ямайке, но есть нюанс — придётся поработать в баре

Если вы всегда мечтали посетить Ямайку или как раз подыскиваете подработку на лето, то появился отличный вариант. Всего-то нужно заполнить анкету и дождаться ответа, пишет Insider.

Условия поездки таковы: вам оплатят билеты и проживание, но придётся поработать недельку в плавучем баре у карибского побережья. Бар "Пеликан" Флойда — один из самых лучших баров в мире, он находится в полутора километрах от берега, и добраться до него можно только на лодке. Но вид оттуда открывается просто потрясающий, а приятная компания бармена делает всё только лучше.

Бессменным хозяином и барменом в "Пеликане" с 2001-го — года основания — является Флойд Форбс. Мужчина обожает свою работу, но вот уже 18 лет он так ни разу и не смог отдохнуть. Флойд решил, что настало его время, поэтому ищет волонтёра, который сможет его подменить. А взамен желающий получит целую неделю в самом живописном месте планеты.

Но есть и требования к соискателям! Нужно быть устойчивым к хорошей погоде и зову моря и общительным — чтобы болтать с местными и туристами. Волонтёру придётся подбирать музыку для бара, махать проплывающим мимо лодкам, а также подкармливать рыбкой пеликанов, благодаря которым бар и получил своё название.

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