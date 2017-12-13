Баста займётся тюнингом "ролексов" и "брегетов"

По мнению экспертов, эта ниша на российском рынке ещё не заполнена, однако далеко не всем ценителям дорогих часов понравится идея дополнительно украшать их золотом и бриллиантами.

Известный рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) рассказал Лайфу о своём новом бизнесе. Его компания Saint Bones делает кастомизированные часы. Мастера полностью видоизменяют внешний облик часов ("ролексов" или других брендов) с помощью драгоценных камней, золотых, серебряных и платиновых элементов, гравировки.

Компания была зарегистрирована в мае 2017 года. Василию Вакуленко принадлежит доля в 61%. Второй совладелец — бизнесмен Константин Мазуревский. На весну 2018 года запланирована "большая презентация бренда".

— Мы можем переформатировать часы любого бренда, например, Rolex, Breguet, — сказал Василий Вакуленко. — Мы берём механизм и делаем крутейший тюнинг из металлов — это серебро, белое золото, платина, всё что угодно.

Публикация от SaintBones (@saint_bones) Авг 24 2017 в 1:17 PDT

Что может входить в "тюнинг":

оригинальный эскиз, часы выпускаются в единственном экземпляре, есть гарантия, что повтора не будет;

корпус и браслет делаются вручную;

инкрустация бриллиантами, сапфирами или другими камнями;

именная монограмма, выполненная художником-каллиграфом.

— Весной мы представим свои оригинальные часы — у нас будет свой швейцарский механизм, — рассказал Василий Вакуленко. — Плюс мы выпускаем всевозможные украшения: браслеты, кольца, а также станки для бритья.

Публикация от SaintBones (@saint_bones) Мар 17 2017 в 2:15 PDT

По словам Василия Вакуленко, планируется открыть три магазина: в Москве, Нью-Йорке и Гонконге.

Ценники в магазинах, по словам Басты, будут "достаточно высокими".

— Более-менее хорошие часы — это всегда продукт, которым интересуются люди с определёнными средствами, — сказал он.

Сумму инвестиций он не раскрыл, но уточнил, что это большие деньги.

— Для создания подобной истории необходима очень большая компания — это художники, проектировщики, работники цеха, — сказал Василий Вакуленко. — Это нужно, чтобы получилось круто, чтобы человек, который получает на руки работу, остался доволен.

Сам Баста, по его словам, носит "ролексы" — в том числе кастомизированные.

Как сказал корреспонденту Лайфа консультант Saint Bones, тюнинг "ролексов" стоит в среднем 600–800 тысяч рублей.

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) Дек 10 2017 в 3:42 PST

Сейчас идёт раскрутка бренда. Баста опубликовал в своём "инстаграме" рекламный ролик. Видеоблогер Амиран Сардаров также прорекламировал бренд как "незаменимый источник стильных подарков".

По словам экспертов, Баста выбрал перспективное направление.

— Рынок тюнинга достаточно свободный, — сказал председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин. — Но он свободен не потому, что никто не догадался этим заниматься. Просто тюнинг пользуется спросом, но не очень большим. На этом рынке можно выступить маркетмейкером, задать моду. Нужна грамотная пиар-компания, всевозможные презентации, реклама через электронные инструменты. Если у Басты всё это получится, то он может стать законодателем моды на часовой тюнинг, и всё разовьётся. Маржинальность этого бизнеса огромная, сотни процентов. Этот бизнес очень прибыльный.

Гендиректор компании "Часовщик.ру" (ломбард часов, а также покупка и продажа) Дмитрий Крылов, напротив, считает, что такой бизнес дело бесперспективное. По его словам, "часовой тюнинг прижился только в арабских странах, где любят всё блестящее".

— Истинные ценители и знатоки часов не одобряют тюнинг, потому что это вмешательство в оригинальный замысел, конструкцию, — сказал он. — Тем более что есть оригинальные модели с бриллиантами. Это как с "феррари". Можно сделать на ней аэрографию, но будет уже не то. В России люди, кто посерьёзнее и побогаче, никогда этого не купят.

Как рассказывал Лайф, у Басты большая бизнес-империя. По данным базы СПАРК, он совладелец 11 компаний, многие из них не связаны с музыкой. В том числе это "Магаз" (профиль — деятельность в области фотографии), "Лаборатория силы" (деятельность в области спортивных объектов), "Радио газ" (деятельность в области радиовещания).

В 2017 году Баста занял 13-е место в рейтинге звёзд, который составил "Форбс". Его доход — $2,6 млн. При этом "Форбс" считал именно "объём гонорарных выплат", то есть доходы от выступлений.

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