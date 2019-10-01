Баста перепел хит "На заре" группы "Альянс", показав романтику юности в клипе

На волне возродившейся популярности песни 1987 года "На заре" группы "Альянс" рэпер Баста выпустил кавер на хит, сняв клип.

На ютуб-канале Gazgolder вышел клип на кавер-версию песни "На заре" группы "Альянс" в исполнении Басты (Василия Вакуленко). Видео может похвастаться приятным видеорядом: виды утренней Москвы любителей урбанистических пейзажей точно удовлетворят — романтика чувствуется в одних этих кадрах. Отлично вписывается в сюжет про молодую влюблённую пару. Помимо клипа сингл сразу стал доступен на популярных стриминговых сервисах.

При этом Баста — не первый, кто перепел "На заре". В 2010 году кавер сделала латвийская группа Brainstorm. Кроме того, в этом году Монеточка также представила своё видение песни "Альянса".

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/8866710/track/58436132'>На заре</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/41191'>Баста</a> на Яндекс.Музыке

Популярность "Альянса" возросла после того, как в апреле этого года Олег Парастаев, клавишник группы, на своём ютуб-канале опубликовал первую версию клипа, которая была снята ещё в 1987 году.

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