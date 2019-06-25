Карусели сансары. Кто ответит за детские травмы на аттракционах (спойлер: никто)

Сезон батутов и аттракционов в самом разгаре. За май-июнь на них покалечилось уже 14 детей! То ли ещё будет, ведь нормального контроля в этой сфере нет. Безопасность, жизнь и здоровье детей отданы на откуп местным муниципалитетам, администрациям парков или вовсе активистам, а единой системы надзора просто не существует. Кто виноват и что делать, разобрался Лайф.

14 покалеченных детей за полтора месяца

В столичном парке "Сокольники" зафиксирован первый за лето инцидент с аттракционом: кабинка карусели "Колобок" оторвалась и сошла с колеи. Сотрудники вынуждены были остановить карусель, из-за этого разблокировались страховочные ремни, и три девочки вывалились на землю. У двух — ушибы, у третьей — сотрясение. Им от 9 до 12 лет. Интересно, что эту карусель проверяли буквально пару месяцев назад и поломок не обнаружили.

В Рыбинске унесло ветром надувную горку: прыгавшая на ней полуторагодовалая малышка сломала себе рёбра, получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Похожий случай произошёл в Тольятти : шестилетний мальчуган и восьмилетняя школьница отделались ссадинами. В Улан-Удэ воздушный замок лопнул: пострадали пятеро детей в возрасте от двух до семи лет. Их увезли на скорой в среднем и тяжёлом состоянии. В Якутске две пятилетние девочки допрыгались и выпали на асфальт: одна сломала позвоночник, вторая — запястье. Таким же образом повредил руку шестилетний ребёнок в Заводоуковске . А в Магнитогорске обошлось без жертв: пустой батут просто приземлился с неба на проезжую часть, едва не спровоцировав аварию.

Преступление и наказание

По всем пяти эпизодам возбуждены уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Что грозит хозяевам "калечащих" батутов и аттракционов? Если заглянуть в УК РФ, то вплоть до шести лет в колонии. На деле же суд обычно ограничивается небольшим денежным штрафом и условкой.

В Новосибирске из-за вмятины на батуте 10-летняя девочка сломала ногу. Предприниматель получил год условного срока и выплатил 300 тысяч рублей штрафа по иску прокуратуры за "нарушение требований технических регламентов". Ещё 500 тыс. владелец батута заплатил маме пострадавшего ребёнка. Можно сказать, это очень удачный исход. Потому что в Омске на надувной горке заработал компрессионный перелом трёх позвонков семилетний мальчик, но его родители смогли отсудить всего 130 тыс. р. компенсации.

Проверки ведёт... совет отцов?!

В городах, где произошли ЧП, сейчас идут или уже завершены проверки. Где-то, как в Курской области , их провели инспектора Гостехнадзора, где-то, как в Рыбинске и Красноярске, — некие активисты из "Совета отцов"(!). Результаты рейдов неутешительны. В Улан-Удэ, например, 9 из 10 батутов работали без разрешения на эксплуатацию. Схожая картина в Самарском регионе. Самые масштабные проверки инициированы в Москве: все батуты просмотрят-прощупают волонтёры проекта "Безопасная столица", а все аттракционы — совместно инспектора ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций. — Прим. Лайфа) с сотрудниками Департамента культуры.

Купить аттракцион и разместить в парке? Легко!

В Сети целое море сайтов, где продаются и новые, и бэушные экземпляры аттракционов. Гуглю минут 15 и нахожу такой вот лот : Pirate Ship на 12 мест. Изначальная стоимость — 1,5 млн рублей, но сейчас на товар действует скидка, а цена опустилась до 590 тысяч. Набираем номер продавца.

— Есть в наличии! — подтверждает он. — В Подмосковье стоит. Приезжайте, смотрите. Использовался всего месяц в торговом центре. Уже три года простаивает, но мы регулярно его запускаем, чтобы не ржавел. В отличном состоянии.

— Документы какие-то есть на него?

— Оба необходимых в наличии — техпаспорт и бессрочный сертификат ЕАЭС.

Аттракцион, считай, купили. Теперь найдём, где его разместить. В городском парке города Кимры мне отказали: "Эти вопросы у нас через мэрию решаются. А там отдают предпочтение местным бизнесменам".

Но в Автозаводском парке Нижнего Новгорода нашим предложением сразу заинтересовались.

— Мало у нас асфальтированных площадок осталось, а на земле размещать нельзя, — расстроилась было специалист коммерческого отдела. — А какого у вас размера аттракцион? Примерно 4 на 4 метра? Отлично, думаю, сможем втиснуть! Вы всех своих аттракционов фотки присылайте. Попробуем пристроить, если они небольшие.

— А по документам что от меня нужно? Какова цена вопроса?

— Арендную плату обсудите с замдиректора парка напрямую. А по документам… Мы же просто с вами заключаем договор на ведение бизнеса на нашей территории. За эксплуатацию и безопасность отвечаете вы сами!

Вот так всего за час Лайф нашёл, где купить аттракцион и где его разместить. Стоит добавить слово об упомянутой документации. Техпаспорт выдаёт производитель. А вот сертификат ЕАЭС выдают аккредитованные компании. Это платная услуга. Получается, безопасность ваших детей зависит лишь от того, насколько чистоплотна и честна та или иная сертификационная фирма.

Никто не виноват, но что делать?

— Важно, чтобы был постоянный, регулярный контроль за состоянием аттракционов. Причём не формальный, который часто делается для галочки, а контроль общественный. У нас много неравнодушных людей — родителей, активистов, — которые готовы участвовать в проверке мест, где играют и отдыхают дети, — уверена депутат Мосгордумы Надежда Перфилова.

Такие заявления властей по меньшей мере странны. Существуют общие требования к безопасности передвижных и непередвижных аттракционов в виде, например, таких ГОСТ ов, в которых всё прописано. Такой же документ есть и для батутов.

Но кто же проверяет аттракционы, кто контролирует исполнение? Часто в СМИ проскальзывает информация, что Ростехнадзор .

— Абсолютно неверно. Ни батутами, ни каруселями мы не занимаемся! — отрезали Лайфу в пресс-службе ведомства. — Их проверяют региональные административно-технические инспекции, которые напрямую подчиняются местным правительствам. В Москве это, например, ОАТИ.

Получается, единого органа регулирующего работу российских аттракционов в стране просто нет. Есть С АПИР — Союз ассоциаций парков и производителей аттракционов — эта организация участвовала в разработке ГОСТов для аттракционов:

— Проблемы в сфере надзора за аттракционами и батутами действительно есть, — рассказывает Лайфу Анатолий Боярков, вице-президент САПИР. — На сегодня ситуация такая: в апреле 2018 года вступил в действие технический регламент ЕАЭС 038/2016 , который регламентирует процедуру подтверждения соответствия аттракционов на территории Евразийского экономического союза. Это всеобъемлющий общий документ, на основании которого должно быть разработано ещё 4 постановления. О надзоре, о правилах содержания, о вводе в эксплуатацию и о регистрации аттракционов. Увы, ни одно из них до сих пор не принято. Почему? Вижу две причины. На стадии обсуждения было очень много замечаний, к обсуждению не были привлечены эксперты этой узкой специфической сферы.

— Сейчас без этих постановлений с унифицированными едиными правилами надзор за аттракционами и батутами в разных регионах осуществляется по-разному. Чуть больше половины регионов имеют соответствующие инспекции. Это либо Гостехнадзор, либо ОАТИ в Москве. Но в остальных регионах нет ничего! Возможно, поэтому надзор там осуществляют советы отцов и прочие активисты, — продолжает Боярков. — В общем, пока ждём постановления. Разрабатывают их в структурах Минпромторга и Минсельхоза.

— Чтобы установить аттракцион в парке, эксплуатант должен сначала зарегистрировать его в надзорном органе, а потом созвать комиссию и получить от неё акт о допуске аттракциона к эксплуатации. В комиссиях обычно директор парка, главный инженер и ответственный за эксплуатацию. Единого стандарта по членам комиссии и их количеству на данный момент нет.

— Чтобы установить аттракцион рядом с ТЦ, как правило, никакой комиссии вообще не нужно, достаточно заключить договор с арендатором. Заметьте, большинство случаев с теми же батутами произошло не в парках, а как раз у торговых центров и на городских площадях.

Что же мы имеем на выходе? Единых правил эксплуатации аттракционов до сих пор нет, кто их проверяет, до конца непонятно, единого государственного регулятора тоже нет. В итоге почти всё зависит только от добросовестности эксплуатанта аттракциона. А им надо деньги зарабатывать, сезон-то короток, чужим здоровьем можно и рискнуть. А за очередного покалеченного ребёнка просто можно заплатить штраф от 130 до 800 тыс. рублей.