Башкирская Бонни без Клайда. Как россияне переживают за грабительницу банка

Сотрудница банка в Башкирии украла на работе пару десятков миллионов и скрылась со всей своей семьёй. Обычное преступление стало одной из самых обсуждаемых новостей. А за грабительницу вступаются пользователи Интернета.

Во все тяжкие

Небольшой башкирский город Салават только и обсуждает, что ограбление Россельхозбанка. В понедельник 35-летняя кассирша с авантюрным именем Луиза и фамилией Хайруллина вышла с работы. Она надела тёмно-зелёную куртку и серые брюки, зашнуровала тёмные ботинки и покинула офис банка. Из кассы она захватила 27 миллионов рублей. А если говорить точнее — 9 миллионов рублей, 140 тысяч долларов и 100 тысяч евро. Пока не ясно — вынесла женщина всю сумму разом или таскала несколько дней потихоньку.

Но ясно другое — 27 мая её видели в последний раз. Когда в банке спохватились и полицейские пришли к кассирше в квартиру, там никого не было. 35-летняя Луиза её 41-летний супруг, а также двое детей исчезли из Салавата в неизвестном направлении. Как выяснилось по ходу расследования — за две недели до грабежа женщина продала свою бюджетную легковушку Renault Duster.

Также у семьи нашёлся кредит на миллион рублей. Два года назад его взял муж. Семья из четырёх человек не могла гасить долг вовремя, и начали копиться пени. Возможно, это и подтолкнуло кассиршу пуститься во все тяжкие. Где теперь семья грабителей, пока не известно. Но женщину объявили в розыск.

Помощь зала

Было совершено преступление, и преступник скрылся. Однако реакция пользователей соцсетей оказалась более чем странной. По идее, Луизу должны были осудить за кражу, но что-то пошло не так. Вот лишь некоторые комментарии к новостям о беглой грабительнице с сайта Life.ru.

В чём правда, брат?

Чтобы понять, почему ограбление вызвало такую жаркую поддержку россиян, мы обратились к специалистам. Слова поддержки прочитали и прокомментировали социолог Андрей Зберовский и психолог Марина Бурмака. Они увидели корни такого поведения в разных вещах.

В обществе нет симпатии к богатым. Информация, что простой человек (а не полковник) обокрал банкиров, вызывает сопереживание, как подвиг, мол, отомстил толстосумам. Это характерно для общества, где нет чувства единства и есть расслоение Андрей Зберовский — социолог

Это последствия позитивного мышления. Что не надо работать и добиваться, надо просто думать о хорошем. И разбогатеешь. Нет. Это как Буратино, зарой в поле деньги — вырастет дерево. В таких историях люди ищут подтверждение своих теорий и одобряют Марина Бурмака — психолог

То ли извечная жажда лёгких денег и халявы, то ли просто сюжет, достойный экранизации, но россияне теперь наблюдают за судьбой беглой грабительницы. И переживают: "найдут — не найдут". Лайф будет держать вас в курсе развития сюжета этого криминального триллера.