39 дней в бегах. История дерзкой кассирши-грабительницы из Башкирии

За месяц с небольшим грабительница Россельхозбанка Луиза Хайруллина стала самой разыскиваемой преступницей. А для некоторых в Интернете — даже народной героиней. Напомним основные повороты дела. А также вспомним похожие случаи.

"Башкирская Бонни" без Клайда

Вечером 27 мая Луиза Хайруллина, скромная кассирша Россельхозбанка, ушла с работы и пропала. На следующий день выяснилось, что с ней пропали 9 миллионов рублей, 140 тысяч долларов и 100 тысяч евро. В сумме вышло 28 миллионов в отечественной валюте. Женщину не застали дома. Исчезли её муж и дети. Небольшой башкирский городок Салават только и обсуждал, что побег Луизы.

Соседи спорили и строили догадки. То ли она решилась на ограбление из-за кредита, который взял муж, — миллион рублей. А может, причиной стала игромания супруга. Ясно, что побег тщательно планировался. За пару месяцев до этого Хайруллины продали машину. Спустя несколько дней после исчезновения 35-летнюю Луизу, её супруга и двух дочек объявили в федеральный розыск.

Благородная разбойница

Полиция гадала, куда могла уехать Хайруллина. Предполагали, что та сбежала в Таджикистан — на родину мужа. Тем более что дети в школе хвастались, что они с мамой собираются в тёплые края. Но, пока правоохранители искали, в Сети из Луизы сделали настоящую героиню.

Её сравнивали с американской разбойницей Бонни. Её поддерживали хештегом #бегилизабеги. Словно давний революционный лозунг "Грабь награбленное" воплотился в преступлении 35-летней женщины из Башкирии. Вот какие комментарии оставляли пользователи.

Бегство кончилось

Ещё несколько дней назад предполагали, что женщину убили. Потом в гараже нашли якобы проданную машину с вещами и одеялами. В Интернете надеялись, что кассирша давно уже за границей. Но скрыться Луизе не удалось — её выдали дети. Оперативники поймали и отследили звонок из Казани. Дочки Луизы позвонили дедушке из съёмной квартиры и тем самым рассекретили место пребывания. Остальное было делом техники.

Сколько можно скрываться с награбленным?

История Луизы — не первый такой случай. Порой кассирши не могут преодолеть соблазна и сбегают с деньгами. Правда, чувствуют себя миллионершами они, как правило, недолго. Вот несколько примеров.

В 2018 году 58-летняя кассирша из Туринска Свердловской области скрылась с 11 миллионами рублей. На своей страничке в соцсети она написала: "Года бегут… А дурь — на месте!!!". Её задержали через три дня на конспиративной квартире.

В 2011 году мать-одиночка из Волгоградской области обчистила кассу почтового отделения на 7,5 миллиона рублей и уехала с любовником в Сочи. Они скрывались 49 дней. За это время прокутили почти всё. Но попались оперативникам. При задержании любовник заявил: "Ни о чём не жалею! Один раз живём!" и поехал в колонию на семь лет, грабительнице дали четыре года.

В 2017 году 43-летняя работница деньгохранилища написала заявление об увольнении. Но передавать дела не пришла и уволилась вместе с 9 миллионами в рублях и 80 тысячами в валюте. Её, а также мужа и двух детей ищут по сегодняшний день. Но, вероятнее всего, ей удалось пересечь границу и она скрылась в Грузии — на родине мужа.

Луиза Хайруллина скрывалась 39 дней. Женщина задержана, но до сих пор отказывается говорить, куда она дела похищенные 28 миллионов. Её муж может пойти под суд как соучастник. А двух дочерей, скорее всего, передадут на воспитание родным. Самой Луизе по закону грозит до десяти лет лишения свободы.