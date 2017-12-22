50 оттенков биткоина. Первая в мире криптовалютная проститутка заработала $1 млн

Её зовут Теодора, она живёт в Париже. Богатые мужчины выстраиваются к ней в очередь для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Но эти ролевые игры давно вышли за рамки БДСМ: блондинка доминирует не только в постели, но и в их счетах. А клиенты? А что клиенты... Они, кажется, довольны. Теодора уже заработала свой первый миллион долларов, и то ли ещё будет! Ведь это, пожалуй, первая в мире госпожа, которая принимает оплату в биткоинах.

Девушка называет себя Теодорой, живёт в Париже и зарабатывает на БДСМ. Она — доминант. Но её способ отличается от классического сексуального главенства.

Теодора управляет финансовыми счетами мужчин, получает от них подарки и деньги: биткоинами или обычной валютой. Но суть в том, что со многими клиентами девушка никогда лично не встречалась. Они сами получают удовольствие от того, что Теодора главенствует над их кошельком.

К слову, среди клиентов доминантки как крупные бизнесмены, так и обычные рабочие возрастом от 30 до 50 лет. Разговор с Теодорой стоит $69 (4 тысячи рублей) в минуту. Если мужчина хочет, чтобы девушка просто проигнорировала его в трубку, ему придётся заплатить $25 (1,4 тысячи рублей) в минуту.

Большинство мужчин разговаривают с блондинкой в режиме онлайн, их порядка 300–400 человек. 20–25 человек приезжают повидаться с ней лично. В основном это богатые клиенты из США и Великобритании. Часто мужчины за раз жертвуют Теодоре $100 тыс (5,8 млн рублей).

А недавно девушка стала принимать оплату в криптовалюте. Похоже, что это первый случай в истории секс-индустрии. И благодаря своему чутью парижанка уже накопила порядка $1 млн (58 млн рублей).

Теодора обладает умением манипулировать и гипнотизировать мужчин. При этом всё заранее обговаривается, они дают своё согласие на главенство. Девушка получает сведения о всех финансовых активах клиента: пароли, банковские счета, пин-коды карт, информация об ипотеке, количество кредитов, их сумма, и так далее. После Теодора берётся за управление этой информацией. Она заранее спрашивает, какую сумму может присвоить себе. Оставшуюся часть девушка контролирует, а бывает, и запрещает тратить.

Многие клиенты остаются благодарны Теодоре за то, что она не позволяет им тратиться на всякую ерунду. Как оказалось, среди её списка много подобных людей. Некоторых мужчин парижанка сама обучает доминированию, естественно, за уроки тоже берётся плата. У бизнесменов же девушка обучается тому, как правильно управлять финансами. Так, Теодора рассказала, что не принимает всю зарплату в биткоинах, потому что неизвестно, сколько они могут стоит завтра. Она использует разные финансовые кошельки.

К слову, девушка ещё долго сможет зарабатывать на своей деятельности, ведь конкуренции у неё пока нет. При этом очевидно, что её заработок будет только расти, так как база постоянных клиентов у неё продолжает увеличиваться.