Полицейские по ошибке вломились на БДСМ-оргию, и их пригласили присоединиться

Как сообщает Daily Mail, полиция Нойштадта стала невольным участником БДСМ-сессии, организованной местными любителями шибари. Один из участников сессии учил двух других, как правильно связывать и подвешивать девушку. Разумеется, это происходило с полного согласия "жертвы насилия".
По заверению полицейских, все участники действа пребывали "в хорошем настроении" и даже пригласили стражей порядка присоединиться, но те были вынуждены вежливо отказаться. Никому из участников инцидента не было предъявлено каких-либо обвинений.
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