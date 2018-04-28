Полицейские по ошибке вломились на БДСМ-оргию, и их пригласили присоединиться

Один из жителей Нойштадта, Германия, вызвал полицию, увидев в окне соседнего дома связанную женщину в окружении мужчин в масках. Приехав на вызов, полицейские выяснили, что всё происходит по взаимному согласию, и даже получили приглашение присоединиться.

Как сообщает Daily Mail, полиция Нойштадта стала невольным участником БДСМ-сессии, организованной местными любителями шибари. Один из участников сессии учил двух других, как правильно связывать и подвешивать девушку. Разумеется, это происходило с полного согласия "жертвы насилия".

По заверению полицейских, все участники действа пребывали "в хорошем настроении" и даже пригласили стражей порядка присоединиться, но те были вынуждены вежливо отказаться. Никому из участников инцидента не было предъявлено каких-либо обвинений.