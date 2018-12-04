Электрик, избивший любовницу во время оргии, заявил, что не услышал стоп-слова

Когда обнажённая девушка выбежала на улицу, мужчина написал: "Я думал, что тебе нравится".

Житель Линкольна, Англия, признался в нападении на свою любовницу во время грубого секса. Дело в том, что мужчина, работающий электриком, не услышал стоп-слова и поэтому дал волю своей фантазии. В результате испуганная Люси Арчер выбежала из квартиры на улицу в одном лифчике, чтобы позвать на помощь, сообщает The Sun.

33-летний Дин Уилкинс отшлёпал девушку и нанёс ей несколько ударов, после чего она стала звать на помощь. Мужчина объяснил соседям, что всё в порядке и это всего лишь ролевая игра. Когда прибыли полицейские, то у 31-летней пострадавшей шла из носа кровь, было вывихнуто плечо, а по всему телу были синяки.

До того как прибыли стражи правопорядка, Люси пряталась за забором дома. В это время Дин писал ей на телефон: "Почему ты не сказала стоп-слово "таймер для варки яиц"? С тобой всё в порядке? Детка, я сделал всё, как ты просила. Я правда думал, что это то, чего ты хочешь. Мне очень жаль".

Обвиняемый сам сдался полиции, когда понял, что девушка сильно пострадала. Нападение произошло в его квартире, где пара употребляла алкоголь вместе с наркотиками. За шесть дней до этого Люси писала, что хочет, чтобы он похитил её и привязал к дереву.

Пара регулярно снимала на видео, как они шлёпали и били друг друга во время бурного секса. При этом Дин утверждает, что никакого разговора о том, что это было слишком грубо, не было. Тем не менее он признал, что нанёс телесные повреждения. Приговор будет объявлен в следующем месяце.