Бедные люди. Большая часть россиян экономит на всём

22% россиян живут за чертой бедности
Им не хватает денег на продукты. Чтобы купить лекарства или одежду, вынуждены откладывать средства. И перспектив к улучшению нет.
Фото: © РИА Новости / Сергей Венявский
35,6% россиян живут в зоне риска
Заработанных денег им хватает на то, чтобы накормить семью. Но покупка бытовой техники или поездка в отпуск — неподъёмная трата.
Фото: © pixabay.com
Только 28,3% россиян проживают в зоне комфорта
Они могут делать накопления. И сами готовы оплатить отпуск или покупку техники. Ещё 14,1% россиян живут в промежуточном статусе.
Фото: © pixabay.com
Товары и услуги за год подорожали в среднем на 3%
Рост коснулся почти всех видов. Больше всего подорожал туризм за рубеж — на 11,2%. Реальные доходы населения выросли лишь на 1,4%.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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