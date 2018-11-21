Бедные люди. Большая часть россиян экономит на всём

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Бедные люди. Большая часть россиян экономит на всём

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Фото : © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС представил мониторинг социально-экономической ситуации в стране. Сколько россиян живут за чертой бедности и чего ждут от завтрашнего дня. Разбираем на карточках.

22% россиян живут за чертой бедности

Им не хватает денег на продукты. Чтобы купить лекарства или одежду, вынуждены откладывать средства. И перспектив к улучшению нет.

Фото: © РИА Новости / Сергей Венявский

35,6% россиян живут в зоне риска

Заработанных денег им хватает на то, чтобы накормить семью. Но покупка бытовой техники или поездка в отпуск — неподъёмная трата.

Фото: © pixabay.com

Только 28,3% россиян проживают в зоне комфорта

Они могут делать накопления. И сами готовы оплатить отпуск или покупку техники. Ещё 14,1% россиян живут в промежуточном статусе.

Фото: © pixabay.com

Товары и услуги за год подорожали в среднем на 3%

Рост коснулся почти всех видов. Больше всего подорожал туризм за рубеж — на 11,2%. Реальные доходы населения выросли лишь на 1,4%.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

На этом фоне россияне стали больше пить

На 4% вырос спрос на крепкие напитки. 72% — это водка. И на 7% выросли продажи пива. А вот продажи сухого вина упали на 8%.

Фото: © flickr.com/Kim Bentley

Однако россияне ещё вполне оптимистичны

54,4% считают, что ситуация стабилизировалась и хуже не будет. 19,1% не согласны — считают, будет хуже. Верят в лучшее 26,5%.

Фото: © flickr.com/Pedro Ribeiro Simões

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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