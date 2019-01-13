Бродяга нашёл 1 млн, но то, что произошло дальше, не лезет ни в какие ворота

32-летний Кевин Бут из города Самнер, США, отправился в банк продовольствия, где бездомные могли раздобыть себе еду. Но обнаружил там не хлеб, а крупную сумму денег. И, вместо того чтобы забрать её себе, мужчина решил подумать о других: он отдал находку благотворительной организации, которая помогала ему уже несколько лет.

Кевин уже несколько живёт на улице. Однажды утром в августе он отправился к дверям благотворительной организации, которая оставляла хлеб для тех, кто нуждался в еде. Её мужчина посещал достаточно часто. Он пришёл ещё до открытия и нашёл у здания пакет. Сначала бездомный решил, что там продукты, но потом увидел, что он полон наличных.

Не каждый бы смог устоять перед подобным соблазном. И Кевина тоже на какой-то момент посетила мысль о том, стоит ли ему забрать деньги и уйти. Но так поступить он просто не смог. Бездомный дождался, пока откроется банк, и отдал пакет сотруднику. Оказалось, что в нём находилось 17 тыс. долларов (около 1,1 млн руб.). Вероятно, эти деньги кто-то оставил в качестве пожертвования. Но их всё равно передали полицейским.

Многие люди бы взяли деньги себе, но я не такой человек Кевин Бут

Согласно закону, правоохранители в течение 90 дней пытались установить, кому принадлежали деньги. Но спустя положенный срок за ними так никто и не явился. Поэтому находку снова передали благотворительной организации, которая в свою очередь решила отблагодарить Кевина и давать ему периодически разные подарочные сертификаты. А история благородного бездомного наконец стала известна людям.