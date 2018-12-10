Бомж внезапно толкнул прохожего под колёса грузовика, и теперь он в реанимации

На кадрах видно, как бездомный сидит спокойно на скамейке, но в следующее мгновение бежит на пешехода.

На камеры видеонаблюдения в центре Лос-Анджелеса попал ужасающий момент, как бездомный толкает не знакомого ему мужчину прямо под колёса грузовика. Нападение произошло средь бела дня на глазах у шокированных жителей. В результате 60-летний пешеход получил серьёзные травмы и сейчас находится в критическом состоянии, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как бездомный сидит на скамейке, но в следующие мгновение подбегает к незнакомцу и со всей силы толкает его на дорогу. После этого он поднимает его телефон и уходит в неизвестном направлении.Тем временем прохожие пытаются помочь пострадавшему.

Вскоре полиции удалось задержать нападавшего, которому в ближайшее время будет предъявлено обвинение в покушении на убийство.