Отморозок предложил бездомному еды и кинул её ему в лицо, сняв это на видео

29-летний Адам Торп бросил кебаб и картофель в лицо бездомному мужчине из Дерби, пока его друзья снимали происходящее на видео. И вскоре пожалел об этом, ведь ролик стал вирусным и в адрес шутника посыпались угрозы, сообщает Daily Mail.

На кадрах, которые разошлись по социальным сетям, видно, как Адам Торп предлагает бездомному еду, а затем швыряет поднос ему в лицо под хохот приятелей. Видео собрало больше тысячи репостов в Facebook, вызвало шквал возмущения, и в адрес парня посыпались угрозы.

Теперь Адам Торп утверждает, что очень сожалеет о своём поступке. По его словам, такое поведение вовсе не типично для него, но он был очень пьян. Кроме того, он не верил, что мужчина перед ним — настоящий бездомный.

Я ни в коем случае не ангел, но я не тот, кто покупает еду, чтобы бросать её в бездомных Адам Торп

Парень утверждает, что готов лично искупить свою вину перед жертвой жестокого розыгрыша и купить ему всё, чего тот пожелает. Похоже, сейчас Адам и правда готов на всё, чтобы угрозы в его адрес закончились.