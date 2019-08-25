5 советов от миллионера, который добился успеха, не имея дома и ночуя под мостом

В 17 лет попав на улицу, к 21 Гарри Сандерс уже имеет собственный многомиллионный бизнес.

Гарри Сандерсу из Мельбурна всего 21 год, но он уже директор компании Studiohawk, которую сам основал. Сейчас фирму оценивают более чем в 1,5 миллиона австралийских долларов (66 миллионов рублей). Однако фортуна не всегда была на стороне юного предпринимателя.

В 17 лет Гарри оказался на улице абсолютно без денег из-за того, что его бизнес-идея провалилась. В 16 лет он впервые запустил компанию, занимающуюся SEO-продвижением. Однако его умений и опыта не хватило, чтобы вести собственное дело. И тогда он оказался на улице.

Я провёл первые несколько ночей под мостом, не зная, что делать. Честно говоря, чувствовал я себя ужасно, когда просил кого-нибудь о помощи Гарри Сандерс

Целый год парень бегал между приютами и спал на диванах у своих друзей. Но, несмотря на все проблемы, Гарри признаёт, что этот период жизни преподал ему много важных жизненных уроков, а главное — научил упорству. Распрощавшись с уличной жизнью, Гарри вновь запустил свой бизнес, и на этот раз вполне удачно.

Теперь он руководит компанией Studiohawk. Его команда занимается поисковой оптимизацией, то есть помогает веб-сайтам становиться более заметными в Интернете. В прошлом месяце компания расширилась и открыла офис в Лондоне.

Юный миллионер с тяжёлым прошлым делится своими мыслями о том, что ему помогло добиться успеха.

Пять советов от Гарри Сандерса

1. Одевайся так, чтобы быть собой.

2. Спи хотя бы восемь часов в сутки.

3. Читай как можно больше по той теме, которая тебе нравится.

4. Будь экономным. Знай точно, на что тратишь деньги, и сокращай возможные расходы.

5. Определись с целью. Деньги — это не цель. Если тебе нужны только они, успеха ты не добьёшься.