Самые большие денежные запасы на земле спрятаны в уникальных бункерах, куда вход обычным людям запрещён. Однако это не мешает нам узнать о них подробнее. Представляем вам 10 самых охраняемых мест на земле.

Курорт "Зелёный шиповник"

В лесах Западной Вирджинии (США) располагается уникальный курорт под названием "Зелёный шиповник". Площадь территории составляет более 2 тыс. гектаров. Курорт предназначен для отдыха высокопоставленных политиков.

Под самим объектом установлен бункер, вход в который закрывает дверь весом в 25 тонн. Помещение обустроено для проживания и обеспечено провизией. В случае ядерной войны именно в этом бункере спрячутся члены Конгресса США.

Форт Нокс

Строительство одного из главных хранилищ США началось в 1933 году по приказу президента США Франклина Рузвельта, завершены работы были в декабре 1936 года. В январе 1937-го в хранилище стало поступать первое золото.

Наибольшее количество драгметалла здесь находилось в годы Второй мировой войны — 649,6 млн тройских унций. Осенью 2011 года в хранилище насчитали свыше 5 тыс. тонн золотых слитков, или более 147 млн унций, — около 2,5% всего жёлтого металла, когда-либо добытого в мире.

Помимо золотого запаса, в Форт Ноксе хранятся ценнейшие исторические документы США. К примеру, во время Второй мировой войны сюда были доставлены оригиналы Декларации о независимости и Конституции США.

Вход в здание охраняется дверью весом в 22 тонны. По периметру строение огорожено металлической сеткой и охраняется полицией Монетного двора США. Также здание защищено вооружённой охраной, видеокамерами, находящимися поблизости военными частями, которые имеют в своём распоряжении около 30 тыс. солдат, вертолёты и бронетехнику.

Секретное хранилище церкви мормонов

Недалеко от американского города Солт-Лейк-Сити находится хранилище, принадлежащее Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (наиболее крупная ветвь мормонизма). Бункер расположен под гранитной горой на глубине около 200 метров, он защищён даже от ядерного взрыва.

Хранилище тщательно охраняется. Некоторые особо секретные экспонаты оснащены тепловыми датчиками и датчиками движения.

Зона 51

В период Второй мировой войны ВВС США открыли аэропорт в 130 километрах от Лас-Вегаса. Недалеко располагается высохшее озеро Гум. На картах эта зона обозначена как "Зона 51". Объект не использовали до 1955 года. После этого он понадобился для испытаний новых самолётов-шпионов. Площадь базы расширили, за несколько месяцев на территории построили дома, школы, кинозалы и поля для игры в бейсбол для переведённых туда военнослужащих. База получила название Paradise Ranch. Всё это время "Зона 51" тщательно охранялась. Часть информации о ней была рассекречена летом 2013 года. До сих пор из-за повышенной секретности объекта над пространством ограничены полёты.

Паркинг Bold Lane

Одно из самых охраняемых мест на земле — это паркинг в Великобритании. Он расположен в графстве Дербишир и является одним из самых безопасных мест на планете благодаря уникальной системе контроля. Без специального пропуска никто не может войти или въехать на территорию паркинга. После того как автомобиль припаркован, включается множество датчиков движения, объёма и звука, которые контролируют пространство вокруг машины. При срабатывании сигнализации все входы и выходы автоматически блокируются.

Бункер "Пионен"

Бункер "Пионен" был разработан для правительства Швеции на случай ядерной войны, расположен он в Стокгольме. После холодной войны бункер переквалифицировался в дата-центр. Попасть внутрь сооружения можно лишь через единственный тоннель, его внутренняя инфраструктура напоминает подземный город: есть парники, "зелёные" зоны, аквариумы и даже система смены дня и ночи. Самый известный клиент дата-центра "Пионен" — WikiLeaks.

Секретный объект в горе Ямантау

В Республике Башкортостан, на территории горы Ямантау, много лет ведётся строительство. Жители местности предполагают, что здесь планируют соорудить хранилище для стратегического запаса Российской Федерации.

Другие считают, что на горе будет расположен бункер, который станет одним из объектов инфраструктуры системы "Мёртвая рука" (или "Периметр"). Система "Периметр" предназначена для запуска массированного ядерного удара. Она гарантирует старт баллистических ракет подводного, воздушного и шахтного базирования в том случае, если противником будут уничтожены все пункты, способные отдать приказ об ответной атаке. "Периметр" независим от остальных средств связи и командных систем, в том числе от "ядерного чемоданчика" системы "Казбек".

Существует также третья версия, что в Ямантау строят подземный город на тысячи человек. В случае третьей мировой войны он откроет двери для руководства страны.

Дата-центр HavenCo

На юго-восточном побережье Великобритании находится дата-центр HavenCo. Он открылся в 2000 году на территории княжества Силенд — виртуального государства, провозглашённого в 1967 году британским отставным майором Пэдди Роем Бейтсом. Владельцы HavenCo надеялись, что расположение на суверенной территории ограничит действия британского интернет-законодательства. Однако центр прекратил своё существование в 2008 году.

Библиотека Ватикана

Пожалуй, самым загадочным местом в мире можно назвать огромную библиотеку в Ватикане. В ней хранятся самые ценные исторические документы, здание начало действовать в XV веке.

Считается, что в этом месте хранятся все священные знания человечества. Большая часть книг засекречена, к некоторым свиткам имеет доступ лишь папа римский. В библиотеке хранится более миллиона книг, свитков и различных исторических документов. Здание могут посещать лишь учёные и теологи, имея при себе лишь ручку и бумагу. Внутри посетителей сопровождают два гвардейца и священник. Протяжённость архива — 84 километра.

База сайентологов

База сайентологов располагается в пустыне Нью-Мексико (США). Вход в здание защищён 2,5-тонными дверьми. Попасть внутрь могут только главные адепты. На поверхности над архивом выведены специальные знаки, никто не знает, для чего они предназначены. Также до сих пор точно не известно, что именно находится в хранилище.