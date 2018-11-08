Доехать c BlaBlaCar и выжить. Как избежать проблем в поездке "из Сети"

"Не садись в машину к незнакомцу!" — такое правило многие усвоили с детства. И при этом охотно пользуются сервисом, который основан на поездках с чужими людьми. Вы можете сэкономить на дороге и совсем остаться без денег или же договориться об условиях поездки сразу.

В начале ноября в суд был подан иск на онлайн-сервис французского происхождения BlaBlaCar. Истец попросил признать информацию на этом сайте и в мобильном приложении запрещённой в России, а сам сервис в стране закрыть.

Действительно, негативных отзывов на BlaBlaCar множество. Но есть и позитивные. Как сделать свою поездку более комфортной?

Созвониться с водителем

Опытный пользователь BlaBlaCar Марина рассказывает, что созванивается с водителем сразу после бронирования. Девушка проверяет имя и фамилию незнакомца, спрашивает марку и цвет автомобиля, а также уточняет кое-какие мелочи: работает ли кондиционер в салоне и сколько будет попутчиков.

Звонить водителю, а не писать ему Марину научил один неприятный случай. Собираясь ехать из Астрахани в Москву, она зашла в приложение BlaBlaCar и забронировала машину. Микроавтобус. Место в нём оказалось на порядок дешевле места в легковушке.

Это было лето, июль. Плюс 50 градусов. Степь. Посадили людей очень много, и при этом при всём у них не работал кондиционер. Людям было плохо. И я понимаю, что претензии предъявлять не к кому. Ни жизнь пассажиров, ни здоровье не застрахованы Марина

Тем не менее девушка не отказалась от услуг онлайн-сервиса. Но стала осторожнее. Говорит, что теперь дотошно выбирает водителей и неприятности в BlaBlaCar с ней не случаются.

Только спокойствие

Бывают и ситуации, когда водитель не обязательно ведёт себя агрессивно, но может делать грязные намёки. Так, Анна Шалимова во время поездки из Козьмодемьянска в Казань заметила, что мужчина делает недвусмысленные намёки "про телефончик", "а встретиться", "а поговорить", "а выпить кофе".

Как только сказала, что никаких встреч за пределами машины не будет, стал хамить, дал газу, а на просьбы остановиться просто не реагировал. Поездка прошла как в аду.

Психологи советуют в таких случаях не обострять конфликт. Реагируйте вежливо и, главное, спокойно.

— Спокойствие и сохранение достоинства вполне могут спасти вам жизнь, — рассказывает психолог Наталья Приймаченко. — Вы можете сказать, что номер и марку машины сообщили кому-то из родственников и водителя легко найдут в случае чего.

Специалист отмечает: водитель должен понимать, что вы не беззащитны. Но не приукрашивайте действительность: если у вас нет парня-бодибилдера, не стоит прикидываться, что он есть. Только большую агрессию спровоцируете.

Рассчитывайте время заранее

Опытные пользователи сервиса советуют: если спешите, не становитесь попутчиком, а то рискуете опоздать. Лучше держать в запасе (в идеале) до 12 часов.

Так, Анастасия из Москвы рассказала, как заранее забронировала со знакомыми поездку из Петербурга, где отдыхала, в столицу. Созвонились с водителем, тот всё подтвердил, назначили встречу на 12:00.

Едем мы такие на метро до нужной станции, и в 11:30 приходит СМС: "Ваша поездка отменена". Мы в панике звоним водителю, он отвечает: "Переношу поездку на 14:00". Выхода нет, оставили на это время Анастасия

В 14:00 встретились с водителем в назначенном месте, тот извинился за непунктуальность. Но на этом приключения компании друзей не закончились. По пути в Москву заехали в Тверь, в магазин, на автозаправку, в туалет — кто куда.

Мы вернулись в машину, водитель уже сидел за рулём. И тут он выдаёт: "Всё, ребят, приехали". Мы ничего не понимаем, спрашиваем, что случилось. А он и объяснить ничего не может: "выходите" — и всё тут. Мы, конечно, были в панике, вызвали такси, уехали Анастасия

Будьте терпимее

Иногда мы можем принять за неадекватного водителя человека, взгляды которого на ту или иную ситуацию просто отличаются от наших. Так, на днях Мария описывала свою поездку из Самары в Тольятти как ужасную. Якобы и водитель плохой, останавливаться не хотел, музыку громко слушал и вообще курил в салоне.

Правда, водитель увидел этот пост и решил прокомментировать. Как оказалось, женщина была возмущена тем, что играла не её любимая радиостанция. Что касается остановки — она потребовалась на подъезде к городу, когда оставалось ехать от силы 20 минут. Про курение в салоне водитель сразу указал, что курить в машине можно. Да и "особо никто не сопротивлялся".

В общем, терпимее тоже надо быть. В некоторых случаях.

Узнайте, насколько знакома водителю дорога

Об этом не раз говорили сами пассажиры. Дело даже не в том, что вы можете потеряться (благо навигатор работает у многих). Опытный водитель знает, как объехать пробки, где лучше повернуть, и понимает, какие пути опасны.

— Мы ехали из Казани в Нижний Новгород. Отправились в объезд. Я обычно на перекладных добиралась, а тут решила с водителем. И доехали быстрее, и сам он какими-то объездными тропами направлялся. Я просто в восторге, — писала на своей странице в одной из соцсетей Ольга Афанасьева.

Везёт так, правда, не всем. Андрей Бирюков, например, не стал спрашивать у водителя и попал в неприятную историю: по пути из Ижевска в Пермь они заблудились. Дело в том, что навигатор у водителя был на телефоне, а он "не хотел сажать зарядку". Сообщить об этом решил, когда уже час ехали не в том направлении. К счастью, у Андрея всё было хорошо с батарейкой на телефоне, доехали. Однако потратили лишние два часа на дорогу.

Лайфхак от автора: выбирайте поездки, в которых гарантируют только двух человек сзади. Ведь всегда есть шанс, что тем самым "в серединочке" будете именно вы.