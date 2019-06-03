Когда вас идут убивать. Как применить оружие для защиты и не сесть в тюрьму

Убийство бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье в очередной раз вызвало обсуждение запрета на ношение короткоствольного оружия. Лайф разбирался, в каких ситуациях обычный гражданин имеет право стрелять, а в каких лучшее спасение — это быстрый бег.

Есть пистолет, но нет оружия

Травматические пистолеты, или, как их называют производители, юристы и сотрудники МВД, оружие ограниченного поражения, часто становятся не столько предметом для самозащиты, сколько доказательством в деле о превышении допустимых пределов самообороны. Строго говоря, покупка травматического пистолета не делает вас супергероем — с оружием, как и с любым инструментом для защиты жизни и имущества, нужно уметь обращаться, и, покупая пистолет в магазине, необходимо подсознательно быть готовым нести ответственность за необдуманные действия. Лучший способ этого избежать — скрыться от злоумышленников. Крепкие мышцы ног и хорошая "дыхалка" помогут не просто обезопасить себя, но и устранят любые намёки на проблемы с законом.

В широком смысле слова травматический пистолет — худшее средство для самообороны из придуманных. Особенно этот недостаток проявляется при ношении оружия, снаряжённого резиновыми пулями, в городской черте — в тёмных дворах, подъездах и лифтах при нападении воспользоваться травматом строго по правилам нет практически никаких шансов. И вот почему.

Правило "бить первым" в случае с травматическим оружием использовать нельзя — излишняя смелость и возбуждение могут запросто привести обороняющегося на скамью подсудимых, особенно если учесть, что преступников часто бывает больше двух человек. Перед тем как достать оружие из кобуры (до которой, кстати, ещё нужно быстро добраться сквозь одежду), следует громко предупредить агрессоров о намерении применить оружие. Строго говоря, в случае с травматическим пистолетом — сам факт обладания оружием вовсе не означает, что его применение автоматически снимает ответственность со стрелка.

Выстрел по правилам

Если предупреждения не сработали, нужно достать оружие, взвести курок и сделать предупредительный выстрел в воздух. Психологи и сотрудники МВД отмечают, что после этого чаще всего конфликт заканчивается, но абсолютной гарантии предупредительный выстрел, конечно, не даёт. Процедуру применения оружия по всем правилам особенно важно проводить даже в городе, где практически каждый двор утыкан камерами наблюдения. Если всё сделать правильно, есть шанс, что после того, как преступники будут обездвижены, а наряд полиции будет вызван на место, применение ООП не закончится предъявлением обвинений по ч. 1 ст. 213 УК РФ — "Хулиганство с применением оружия". Правда, применять "резинострел" тоже нужно аккуратно — попадание резиновой пули в голову может привести к травме мозга, инсульту и даже смерти нападавшего, что для обладателя оружия, скорее всего, закончится предъявлением обвинений по ст. 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности".

Важно понимать, что шутку "когда убьют, тогда и приходите" придумали не просто так — стрелять по безоружным нападающим можно лишь в тот момент, когда вас уже начали бить. Странность ситуации подчёркивается тем, что, согласно правовым нормам, обратное действие, когда владелец оружия стреляет как бы на упреждение, считается вооружённым нападением. Если злоумышленник вооружён ножом или бейсбольной битой, столь популярной у автохамов, стрелять можно только в случае замаха для нанесения удара. Однако, как "поймать" этот момент и не пропустить удар ножом по горлу и в печень, не могут сказать даже юристы. При этом безопаснее всего стрелять исключительно по ногам — попадание резиновой пули в грудь или лицо при рассмотрении дела как на этапе следствия, так и в суде будет считаться отягчающим обстоятельством.

Также в категорию отягчающих обстоятельств попадают и другие действия — например, стремление "добить" обидчиков, которые, по мнению обороняющегося, недостаточно наказаны, категорически запрещено. Однако и это обстоятельство учесть крайне тяжело, особенно если учитывать разные допуски при производстве боеприпасов и физиологические особенности злоумышленников. Стоит помнить и другое — алкоголь и наркотики сильно притупляют болевые ощущения и повышают болевой порог, а это значит, что, скорее всего, для "успокоения" такого человека придётся стрелять несколько раз. Важно помнить, что травматический пистолет — оружие для подготовленных людей, способных понести ответственность за его применение.

Безопасная защита

Если желание отправиться за решётку из-за собственной неосмотрительности отсутствует, а инстинкт самосохранения никуда не делся, самое время рассмотреть альтернативные методы защиты. Большинство экспертов сходится во мнении, что электрические кратковременные парализаторы и "успокоительные", снаряжённые слезоточивыми или раздражающими веществами, значительно проще в использовании и безопаснее — прежде всего для владельца. Однако и здесь есть свои тонкости — к примеру, только электрические средства самообороны делятся на несколько типов, среди которых как "хлопушки", так и серьёзные спецсредства для защиты жизни. В случае нападения к средствам самообороны первого типа прибегать не стоит — у грабителя или насильника может быть высокий болевой порог, поэтому "лёгкого" воздействия для отражения угрозы может быть недостаточно.

Дезориентаторы — гораздо более серьёзное средство самообороны, особенно если речь идёт об устройстве контактного типа. Фактически это означает, что металлические источники электрического разряда нужно "приложить" к телу злоумышленника, чтобы достичь нужного эффекта. Напряжение в разряде таких электрошокеров колеблется между 500 тыс. и 700 тыс. вольт — этого вполне достаточно, чтобы "оглушить" преступника на пару минут и скрыться с места нападения. Однако, как и в случае с травматами, на применение ЭШУ распространяется целый ряд ограничений. Среди главных табу на использование шокеров — действие длительностью более четырёх секунд и удары в район шейно-воротниковой зоны и лица. Рекомендуемые области для применения шокеров — это плечи, боковая часть корпуса, бёдра и спина.

Парализаторы — устройства "высшей" категории защиты среди электрошоковых устройств. Напряжение в таких устройствах достигает 900 тыс. вольт, а в отдельных случаях — гораздо выше. Применение "контактного" средства этого типа может парализовать злоумышленника полностью и на несколько минут, однако в случае с устройствами повышенной мощности действуют те же ограничения, что и с электрошокерами "лёгкой" категории.

При этом важно помнить, что для каждой ситуации требуется выбрать подходящее устройство. Водителям больше подойдёт шокер, встроенный в фонарик, а для "использования в городе", особенно в лифтах или подъездах, удобнее применять "классический" шокер прямоугольной формы, который можно быстро нащупать и достать из сумки или внутреннего кармана. При вполне хорошей эффективности цены на "приличные" электрошокеры начинаются от 10 тыс. рублей — если кажется, что это дорого, то можно изучить процедуру получения и покупки травматического оружия, которая (если считать всё вместе) обойдётся в 30–50 тыс. рублей.

"Духи" для насильника

Газовые баллончики, снаряжённые сильнодействующими химикатами — раздражителями слизистой оболочки, на данный момент остаются оптимальным средством для самозащиты. Для такого вывода есть несколько оснований: во-первых, аэрозоли — бесконтактное средство защиты, применять которое можно с приличного расстояния, во-вторых, баллончики оказывают на злоумышленника серьёзный эффект и дают время на своевременную реакцию, в-третьих, последствия для здоровья преступника минимальны, как и ответственность за применение спецсредства.

Однако не всё в истории с такими составами так просто, как кажется на первый взгляд. При определённых обстоятельствах владелец баллончика может стать жертвой своего же оружия — например, при встречном ветре сильнодействующий спрей гарантированно прилетит обратно отправителю.

К применению баллончика нужно готовиться — для этого в магазинах, продающих средства защиты, есть учебные средства, стоимость которых не превышает 250–300 рублей. Во время коротких тренировок придётся пережить неприятные ощущения — "наносить" состав придётся прямо на лицо. Однако тренировки не пройдут даром — доведение реакции до автоматизма не позволит замешкаться в экстренной ситуации. Слезоточивый газ в баллончике под давлением распыляется с расстояния в 1–1,5 метра.

При этом особой эффективностью обладают струйные средства поражения — серьёзное давление позволяет применять "духи для насильника" с расстояния в два-три метра. Главный секрет использования баллончика состоит в том, чтобы хранить средство самообороны там, откуда в случае необходимости его можно будет быстрее всего достать. Из положительных свойств таких средств самообороны — применять его можно без предупреждения, главное — сначала задержать дыхание и прицелиться получше.

При выборе типа спецсредства наиболее оптимальным вариантом является струйно-аэрозольный баллончик с активным веществом. Ёмкость при этом не должна превышать 65 мл. Такого количества будет достаточно для переноски в кармане или хранения в бардачке автомобиля. Аэрозоли с ёмкостью в 100 мл сложно носить каждый день, однако с их помощью можно нейтрализовать большее число злоумышленников.

Это средство самообороны остаётся самым популярным и востребованным относительно травматического оружия и электрошокеров — цены на приличные баллончики с различными действующими веществами начинаются от 500 рублей, а применение таких средств в случае нападения позволяет избежать практически любых последствий с точки зрения закона.