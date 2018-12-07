Жги, дави и шуми. Каким оружием разгоняют толпу в разных странах

Практически каждая страна разрабатывает новое нелетальное оружие для борьбы с агрессивными митингующими. Лайф выбрал самые интересные варианты — от хитрых травматических орудий до лазерной "машины боли" и водяного "танка".

Третью неделю подряд во Франции бушуют протесты, вызванные очередным повышением цен на автомобильное топливо. В первые выходные митинг поддержало около 280 тысяч человек, на вторые — на улицах городов собралось почти втрое меньше людей — 106 тысяч. Последние выходные прошли менее масштабно, но сообщения о погромах продолжают поступать. Самые большие и агрессивные скопления недовольных наблюдаются в Париже. Для подавления беспорядков правоохранительные органы вывели на улицы десятки тысяч полицейских. Между сторонами происходили жестокие стычки.

Демонстранты забрасывали представителей власти брусчаткой, строили баррикады и жгли большие костры. Традиционные дубинки и щиты не справлялись, поэтому силовикам пришлось задействовать спецтехнику и использовать другое нелетальное оружие. Разгорячённую толпу "остужали" водомётами, стены митингующих оттесняли бульдозерами, особо упрямых разгоняли слезоточивым газом. Только за последние выходные пострадало 133 человека, в числе которых и полицейские. За всё время протестов погибло минимум 4 человека. Трое в результате несчастных случаев, инициированных толпой, один — от взрыва гранаты со слезоточивым газом.

Уже сегодня, благодаря профессионализму представителей закона и использованию современных инструментов, масштабная протестная акция во Франции обошлась малой кровью. В ближайшем будущем технологии помогут взаимодействовать с разъярённой толпой ещё эффективнее. Во всяком случае, практически каждая страна разрабатывает новое нелетальное оружие, которое эффективнее нынешнего. Россия — не исключение. Лайф выбрал самые интересные — от хитрых травматических орудий до лазерной "машины боли" и водяного "танка".

Бунтарей хотят жечь лазером

Китайцы не размениваются по мелочам и готовят для укрощения толпы сразу боевой лазер. Называется разработка ZKZM-500. Согласно июльскому анонсу Института оптики и точной механики в Сиане, оружие выглядит как модифицированная версия автомата АК-47, весит около трёх килограммов и может использоваться не только пешими юнитами, но и устанавливаться в автомобили, самолёты и лодки. Луч ZKZM-500 настолько сильный, что может воспламенить топливный бак транспортного средства или моментально прожечь одежду и обуглить кожу человека на расстоянии до 800 м. Одного заряда аккумулятора хватает на 1000 выстрелов продолжительностью не более 2 секунд.

Китайское правительство планирует оснастить пушкой полицию и военных. Использовать новинку хотят как в ходе антитеррористических операций, так и в устранении протестов. Сообщается, что ZKZM-500 готов к массовому производству и скоро поступит на вооружение. В данный момент силовики ищут подрядчика для выполнения госзаказа.

Экспорт винтовки не предвидится, поскольку её мощности, очевидно, хватит для перманентного ослепления человека. ООН же рассматривает использование лазеров, способных вызвать потерю зрения, как военное преступление.

Американская "машина боли"

В октябре ВМФ США приступил к разработке энергоэффективного светового оружия SCUPLS (Scalable Compact Ultra-short Pulse Laser System). Причём именно для противодействия агрессивным гражданским. SCUPLS, в отличие от ZKZM, является многофункциональным и стационарным агрегатом, предназначенным для установки на транспорт.

Разработка имеет несколько режимов работы. На низкой мощности оружие способно передавать звуковые сообщения на расстояние до одного километра для эффективного информирования людей о приближающейся угрозе. По мере приближения и постепенного увеличения мощности установка наносит звуковой удар мощностью примерно 165 дБ. Громкость, превышающая рёв турбин взлетающего самолёта, способна временно дезориентировать людей в радиусе 100 м. Средняя мощность лазера будет создавать вспышки силой 6–8 миллионов кандел, способных ещё и слепить людей на какое-то время в радиусе тех же 100 м. Для сравнения: яркость световых гранат варьируется от 2,5 до 7,5 млн кандел. Наконец, максимальная мощность SCUPLS буквально испаряет верхний слой кожи человека за долю секунды, причиняя ему невероятную боль.

Несмотря на эффектное описание, оружие классифицируют как нелетальное. И да, в документах Пентагона указано, что SCUPLS будет применяться не только ВМФ, но и другими силовыми подразделениями, включая правоохранительные органы. Проектирование лазера закончится в 2019 году, после чего стартуют испытания прототипов.

Водяные "танки" для Китая

В сентябре полиция Гонконга заручилась поддержкой трёх модифицированных грузовиков Mercedes-Benz аж с 15-ю водяными пушками, расположенными по периметру и даже на днище машины. Настоящий "водяной танк" — ни дать ни взять.

Два главных орудия находятся на крыше и обладают мощностью до 1200 литров в минуту. Помпы способны "выстреливать" плотной струёй, сбивающей человека с ног на расстоянии до 50 м. Угол поворота каждой — 180 градусов. Будучи расположенными слева и справа, суммарно пушки охватывают 360 градусов. Под лобовым стеклом расположено третье орудие, "выплёвывающее" до 1000 литров в минуту. Ещё три расположены сзади, остальные 9 — снизу. Каждая помпа нагнетает давление не менее 1000 кПа.

Сегодня китайская полиция только учится правильно использовать новинку. Полноценная служба водяных "танков" начнётся в первом квартале 2019 года.

Связать за секунду

Американцы испытывают и более гуманные средства усмирения. Одним из них является BolaWrap 100, аналог знаменитого "Тазера", пистолета-шокера, который мелькает в каждом втором американском фильме или сериале.

BolaWrap стреляет прочной верёвкой, которая, достигая цели, моментально её обвязывает. Собственно, поэтому пистолет и получил название в честь старинного оружия — бола, верёвки с двумя грузами на концах, которую пастухи и охотники бросают в ноги животным. Несмотря на простоту BolaWrap является довольно эффективным средством. Скорость выпущенного из пистолета троса достигает 200 метров в секунду. Дистанция срабатывания снаряда — до 8 м. Оружие нейтрализует человека вмиг.

Производитель рекомендует использовать пистолет, в первую очередь для обезвреживания людей в неадекватном состоянии. Однако полиция видит и другие сценарии применения BolaWrap, в том числе и для обезвреживания хулиганов. Несколько штатов в США вроде Миннесоты и Калифорнии уже обзавелись новинкой. Ещё 40 подразделений испытывают её.

Резиновые "игрушки" из Австралии

Полиция Австралии считает, что участившиеся протесты в США и Европе плохо влияют на австралийцев. Дескать, в том числе и из-за беспорядков в других странах в сентябре Мельбурн пострадал от погромов 200 хулиганов. Комиссар полиции О’Нил так и заявил : "То, что происходит там [Европе и США], прибыло в Австралию и Мельбурн". В том самом конфликте полиция, к слову, действовала нерешительно, за что подверглась критике. Спустя несколько дней правоохранительные органы штата Виктория выступили с анонсом целого набора новейшего нелетального оружия.

Первое — полуавтоматическая винтовка, стреляющая односантиметровыми шариками с краской и перцовой жидкостью. Такие снаряды достигают сразу двух целей: выводят хулигана из строя и метят его. Последнее позволит другому отряду полицейских вычислить буяна и схватить. Магазин содержит 175 шариков. Второе — пластиковые светошумовые гранаты, начиненные ещё и резиновыми шариками 32 калибра. Радиус действия — до 5 м. Третье — 40-миллиметровое орудие, выпускающее большие резиновые пули на расстояние до 50 м. Последнее предназначено для жёстких ударов по хулиганам.

В начале сентября новейшим оружием снарядили около 100 полицейских, ещё 200 комплектов обещали выдать в ближайшее время.

"Шёпот" Росгвардии и "Стена" ОМОНа

В плане разработки новейшего оружия Россия впереди планеты всей. И нелетальное оружие для подавления беспорядков — не исключение.

Например, неделю назад СМИ взбудоражила информация о закупке Росгвардией двух модифицированных "Газелей" с шумовой и лазерной пушками на борту. Акустическое средство — для дезориентации человека звуковыми "выстрелами" мощностью в 135 дБ, а лазер — для временного ослепления. Изначально журналисты предположили, что "Газели" предназначены для разгона несанкционированных митингов и протестных демонстраций, но уже спустя несколько часов Росгвардия опровергла эти слухи. Ведомство заверило, что оборудование не является оружием. Системы планируют использовать только в контртеррористических операциях.

В августе концерн "Калашников" презентовал другую разработку для подавления массовых беспорядков — "Стену". Это бронированный грузовик, главной особенностью которого является большой щит с амбразурами. Он разворачивается перед машиной и позволяет сотрудникам ОМОНа или Росгвардии безопасно обезвреживать буйных. Примечательно, что раньше рассматривалась модификация с водомётом, но от неё после испытаний отказались — дескать, слишком травмоопасная. "Калашников" обещает выпустить 10 "Стен" до конца года.