79-летнюю фанатку, отмечавшую день рождения на матче, убило бейсбольным мячом

Линда Голдблум из США отправилась с супругом Эрвином поболеть за любимую команду на стадион "Доджерс", и это обернулось для неё гибелью.

Женщина решила отметить сразу и своё 79-летние, и 59-ю годовщину свадьбы походом на матч любимого клуба "Лос-Анджелес Доджерс". Он играл против "Сан-Диего Падрес", игрок которой и выполнил роковой удар. Мяч прилетел Линде прямо в голову, и её пришлось госпитализировать.

Билетёры спустились и спросили, всё ли с ней в порядке. Она ответила: "Нет". Потом приехала скорая и отвезла маму в больницу. Её вырвало в машине Яна Броуди, дочь

В больнице Линде сделали экстренную операцию на мозге. Три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Женщина умерла, не приходя в себя. В качестве причины смерти указали внутричерепное кровоизлияние, произошедшее от удара тупым предметом.

Хотя инцидент произошёл ещё в августе 2018 года, момент попадания мяча в голову женщины нигде не транслировали. И об инциденте до настоящего времени не сообщали СМИ, отмечает Daily Mail.