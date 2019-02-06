79-летнюю фанатку, отмечавшую день рождения на матче, убило бейсбольным мячом

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79-летнюю фанатку, отмечавшую день рождения на матче, убило бейсбольным мячом

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Фото: twitter/Dodger Fan Weekly‏

Линда Голдблум из США отправилась с супругом Эрвином поболеть за любимую команду на стадион "Доджерс", и это обернулось для неё гибелью.

Женщина решила отметить сразу и своё 79-летние, и 59-ю годовщину свадьбы походом на матч любимого клуба "Лос-Анджелес Доджерс". Он играл против "Сан-Диего Падрес", игрок которой и выполнил роковой удар. Мяч прилетел Линде прямо в голову, и её пришлось госпитализировать.

<p>Линда Голдблум (на переднем плане). Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/DodgerFanWeekly" target="_blank"><strong>Dodger Fan Weekly‏</strong></a></p>

Билетёры спустились и спросили, всё ли с ней в порядке. Она ответила: "Нет". Потом приехала скорая и отвезла маму в больницу. Её вырвало в машине

Яна Броуди, дочь

<p>Линда Голдблум с мужем. Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/NBCLA/?__xts__%5B0%5D=68.ARB7H28jt4TefhPfORBvvPs5bxNC0bNYyaL1UVP4hpDCWPf7iaKVlvBdpj4e2YLAbciTsWhp06r8U_8viPWrlXlr4wnGmIp4v-6xXV-9y9zRD-pge6flEHLcuE5OvNgAxFwWsPMqLil_TblDhYJWfZPwxyTYW-sxDJdaxQ_ecX9OsMp42CQ9qeUWW-b3qDN-XtAfyLmcydcY_vSNZhdQO15uWgq-RwnQ1fpNM0LMjsQzXMQDqSB5mwgV30duhOIWBRLKc63C1YhImgVpVZc_UVQ-SVGTa_ribtiPQGs3Jc8ZaHiN5YmvKKcEtCrjTtJmIT59-MC8WryBoJPgoA&__xts__%5B1%5D=68.ARD8DwPw--Ef_LByKguNJfkISY09jB6s2uH4ZEiFxih4oX8fM61xZqXeqR9Kxaaif_b0sjlm2CsAmEOs-DckiMeFaLEjfY2QDENDs6ayNzY8-s9isUblKCuQVyNw_P5DMa3ft9hsXKEerr8rMkG5Fc3cnY5V8heJ062B2qaKChCO2f_5VYPfv16fONHTF2NpeyF7jyPXU5X6W5qZjn2A5lf55WlDBU65R1E_3YFP559H-Mr74iHNo8qm950snF3VFplYt0msGlT2VxTeqUlXKnGJLreoLULIJWB9Tn2Ti3Vdt2yvSm53OcN8x1aE6-_St5PRnAfF7qttOHdw6Q&hc_ref=ARTZiIVJS2Pn6pUwe_a5iV5nn2WlEnvVNQ_ZTzsAyrzw-AGHVh7ovA3MfY_ZMVrqshM&fref=nf&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>NBC LA</strong></a></p>

В больнице Линде сделали экстренную операцию на мозге. Три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Женщина умерла, не приходя в себя. В качестве причины смерти указали внутричерепное кровоизлияние, произошедшее от удара тупым предметом.

<p>Стадион &#34;Доджерс&#34;. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/beacheslovebaseball/" target="_blank"><strong>beacheslovebaseball</strong></a></p>

Хотя инцидент произошёл ещё в августе 2018 года, момент попадания мяча в голову женщины нигде не транслировали. И об инциденте до настоящего времени не сообщали СМИ, отмечает Daily Mail.

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