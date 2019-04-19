Бейсболист увернулся от мяча, летящего в лицо, и повторил сцену из "Матрицы"

Американский питчер Коллин Макхью из команды "Хьюстон Астрос" на игре Главной лиги бейсбола чудом избежал ужасной участи. Как и требуется по правилам игры, он просто подал мяч, но игрок из команды соперника — "Окленд Атлетикс" — так отбил его, что мяч на стремительной скорости полетел в лицо бедному Коллину.
Только высшие силы, отличная физическая подготовка и удача помогли парню увернуться от летящего в лицо мяча, словно Нео от пуль. Видео тут же попало в Сеть, и пользователи "Твиттера" на смогли пройти мимо очевидного сходства и прямо-таки напрашивающегося сравнения. Ну и принялись шутить.
Да он же избранный!
Пользователь "Твиттера"
Он просто помнит, что ложки нет
Пользователь "Твиттера"
А комиссия знает, что ваш клуб управляет реальностью?
Пользователь "Твиттера"
Но как бы то ни было, на той игре команда "Хьюстон Астрос" вышла победителем со счётом 9:1 и приобрела небывалую популярность и одобрение в Сети после такого сумасшедшего выступления своего питчера.
Секунда — и комментатор хоккея оказался на грани смерти прямо в объективе камеры
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