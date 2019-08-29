Бейсджампер снял на видео смертельно опасный прыжок, закончившийся переломом

В Сети появились захватывающие кадры прыжка, чуть было не закончившегося трагедией. Бейсджампер по имени Карл прыгал с горы Монте Бренто близ города Тренто в Италии.

Ничего не предвещало беды, пока не пришло время открывать парашют. Купол раскрылся не полностью, из-за чего Карл потерял управление, а скорость падения смельчака лишь увеличивалась. Спортсмен снял видео с помощью камеры, закреплённой на его шлеме. На нём слышно, как напряжение начало расти.

Спортсмена бросило на скалу. На полной скорости он приземлился на обе ноги. Затем отскочил и упал на небольшой отвес, где смог остановиться и вызвать спасателей. Уже через пару часов любителя острых ощущений спустили на землю, сообщает ViralHog.

В итоге многочисленные порезы и перелом голени. Если учитывать то, что Карл буквально упал со скалы, он легко отделался. Однако следующий прыжок, если он вообще произойдёт, будет ещё не скоро.

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