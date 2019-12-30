На год Крысы. Какие блюда подобрать для новогоднего стола
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Татьяна Борщ рассказала Лайфу, чем лучше потчевать и встречать символ грядущего года, чтобы он прошёл для вас благоприятно. И что категорически нельзя есть в праздничные дни, чтобы не навлечь беды на себя и близких согласно традициям восточного гороскопа.
Противопоказаны продукты с резким запахом
Крыса, животное всеядное, как и человек. Однако, следуя современным тенденциям, предпочитает диетическое питание
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Ни в коем случае нельзя ставить продукты с резким запахом. Крыса их не переносит! Впрочем, как и очень жирные блюда или с избытком масла.
Крыса против "санкционных" сыров
В отличие от символа уходящего года — Свиньи, которая любит изыски на новогоднем столе, Крыса может счесть эти изыски за изъяны
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— Сильно выдержанные сыры или дорогие французские сыры с плесенью из-за напряжённого запаха могут показаться Крысе просроченными и будут раздражать её, — говорит Татьяна Борщ.
Из сыров рекомендуются молодые и не очень сильно пахнущие сорта (типа адыгейского или сулугуни).
— В природе животные предпочитают свежую пищу. Кроме того, Крыса очень аккуратная, — уверяет астролог. — Не стоит также забывать, что Крыса — первое животное зодиакального круга. Она очень организована, у неё развита интуиция.
Рыбные блюда
За исключением копчёной и солёной, в принципе, можно готовить на праздники почти все виды рыбы
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Но учтите: чем больше она поддаётся обработке, тем меньше придётся по вкусу покровительнице года.
— Обязательно обратите внимание на свежесть рыбы, лучше её запечь или пожарить. Нельзя допускать испорченных морепродуктов на праздничном столе, — рекомендует Татьяна Борщ.
Морские деликатесы, разные виды моллюсков, свежей и слабосолёной рыбы понравятся Крысе не меньше сыров. Символ года — совсем не та крыса, что шныряет по помойкам, не брезгуя отходами. Хотя гурманством она тоже не отличается, однако к вопросу свежести относится строго.
Диетическое мясо
Мясоедам астрологи советуют избегать на столе жирной свинины и баранины. А вот индейка или курица подойдут идеально
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— Если и отдавать предпочтение мясу свиньи, которую в этом году можно есть на вполне законных основаниях, то лучше выбирать нежирного молочного поросёнка, — советует астролог.
И всё же Крысе-зожнице больше придётся по душе что-то диетическое, например мясо кролика или птицы (куропаток, перепёлок).
Азиатская кухня
Плов, рис, суши, лапша — всё это понравится нашей гостье из восточного календаря
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Однако, будучи генетически всеядной, Крыса предпочитает изысканной кухне довольно прагматичное, проверенное временем питание, поясняет эксперт.
— Роскошный плов с обязательно не очень жирной бараниной, пекинская утка или жареный гусь станут прекрасным украшением праздничного стола и, естественно, порадуют китайскую Крысу, — уверена Татьяна Борщ.
Сладости
Ограничений нет совершенно. Разве что на консервированные фрукты и десерты-полуфабрикаты вроде замороженного торта
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По словам эксперта, Крыса обожает всё домашнее, это касается и сладостей. Хорошо, если получится самостоятельно изготовить праздничный торт или пирог. Также приветствуются сухофрукты и орехи.
Антирататуй
Крыса не любит блюда, в которых много не совсем сочетающихся ингредиентов. На столе должно быть разнообразие, но не переизбыток
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— Крыса не любит беспорядок, в том числе в еде. Она практична и скромна. Не стоит ставить на стол очень замороченные, сложные блюда со смешением ярких насыщенных вкусов, — отмечает астролог.
По словам Татьяны Борщ, праздничный стол должен быть выдержанным, аккуратным и умеренным. Всего должно быть вдоволь, но переедать тоже не стоит.
Сервировка
При украшении новогоднего стола и выборе нарядов используйте серебряные, дымчато-серые, светлые и металлические цвета
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Символ наступающего, 2020 года — Белую Крысу — при встрече порадуют серебряная или серая скатерть, свечи и подсвечники, продолжает Татьяна Борщ.
Поставьте на стол символическое угощение для Крысы. Почти всё из еды, что нравится этому животному в природе, удачно разнообразит новогодний стол и добавит празднику сказочной и немного ритуально-мистической атмосферы.
Зерно и любые виды круп в маленькой пиале или солонке вполне подойдут на "прикормку" грызуньи, заключает эксперт.
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