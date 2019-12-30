На год Крысы. Какие блюда подобрать для новогоднего стола

Астролог поделилась с Лайфом секретами новогодней кухни, а также рассказала, какие продукты запрещены, как сервировать стол и привлечь удачу на весь год.

Татьяна Борщ рассказала Лайфу, чем лучше потчевать и встречать символ грядущего года, чтобы он прошёл для вас благоприятно. И что категорически нельзя есть в праздничные дни, чтобы не навлечь беды на себя и близких согласно традициям восточного гороскопа.

Противопоказаны продукты с резким запахом Крыса, животное всеядное, как и человек. Однако, следуя современным тенденциям, предпочитает диетическое питание Фото © Shutterstock

Ни в коем случае нельзя ставить продукты с резким запахом. Крыса их не переносит! Впрочем, как и очень жирные блюда или с избытком масла.

Крыса против "санкционных" сыров В отличие от символа уходящего года — Свиньи, которая любит изыски на новогоднем столе, Крыса может счесть эти изыски за изъяны Фото © Shutterstock

— Сильно выдержанные сыры или дорогие французские сыры с плесенью из-за напряжённого запаха могут показаться Крысе просроченными и будут раздражать её, — говорит Татьяна Борщ.

Из сыров рекомендуются молодые и не очень сильно пахнущие сорта (типа адыгейского или сулугуни).

— В природе животные предпочитают свежую пищу. Кроме того, Крыса очень аккуратная, — уверяет астролог. — Не стоит также забывать, что Крыса — первое животное зодиакального круга. Она очень организована, у неё развита интуиция.

Рыбные блюда За исключением копчёной и солёной, в принципе, можно готовить на праздники почти все виды рыбы Фото © Shutterstock

Но учтите: чем больше она поддаётся обработке, тем меньше придётся по вкусу покровительнице года.

— Обязательно обратите внимание на свежесть рыбы, лучше её запечь или пожарить. Нельзя допускать испорченных морепродуктов на праздничном столе, — рекомендует Татьяна Борщ.

Морские деликатесы, разные виды моллюсков, свежей и слабосолёной рыбы понравятся Крысе не меньше сыров. Символ года — совсем не та крыса, что шныряет по помойкам, не брезгуя отходами. Хотя гурманством она тоже не отличается, однако к вопросу свежести относится строго.

Диетическое мясо Мясоедам астрологи советуют избегать на столе жирной свинины и баранины. А вот индейка или курица подойдут идеально Фото © Shutterstock

— Если и отдавать предпочтение мясу свиньи, которую в этом году можно есть на вполне законных основаниях, то лучше выбирать нежирного молочного поросёнка, — советует астролог.

И всё же Крысе-зожнице больше придётся по душе что-то диетическое, например мясо кролика или птицы (куропаток, перепёлок).

Азиатская кухня Плов, рис, суши, лапша — всё это понравится нашей гостье из восточного календаря Фото © Shutterstock

Однако, будучи генетически всеядной, Крыса предпочитает изысканной кухне довольно прагматичное, проверенное временем питание, поясняет эксперт.

— Роскошный плов с обязательно не очень жирной бараниной, пекинская утка или жареный гусь станут прекрасным украшением праздничного стола и, естественно, порадуют китайскую Крысу, — уверена Татьяна Борщ.

Сладости Ограничений нет совершенно. Разве что на консервированные фрукты и десерты-полуфабрикаты вроде замороженного торта Фото © Shutterstock

По словам эксперта, Крыса обожает всё домашнее, это касается и сладостей. Хорошо, если получится самостоятельно изготовить праздничный торт или пирог. Также приветствуются сухофрукты и орехи.

Антирататуй Крыса не любит блюда, в которых много не совсем сочетающихся ингредиентов. На столе должно быть разнообразие, но не переизбыток Фото © Shutterstock

— Крыса не любит беспорядок, в том числе в еде. Она практична и скромна. Не стоит ставить на стол очень замороченные, сложные блюда со смешением ярких насыщенных вкусов, — отмечает астролог.

По словам Татьяны Борщ, праздничный стол должен быть выдержанным, аккуратным и умеренным. Всего должно быть вдоволь, но переедать тоже не стоит.

Сервировка При украшении новогоднего стола и выборе нарядов используйте серебряные, дымчато-серые, светлые и металлические цвета Фото © Shutterstock

Символ наступающего, 2020 года — Белую Крысу — при встрече порадуют серебряная или серая скатерть, свечи и подсвечники, продолжает Татьяна Борщ.

Поставьте на стол символическое угощение для Крысы. Почти всё из еды, что нравится этому животному в природе, удачно разнообразит новогодний стол и добавит празднику сказочной и немного ритуально-мистической атмосферы.

Зерно и любые виды круп в маленькой пиале или солонке вполне подойдут на "прикормку" грызуньи, заключает эксперт.