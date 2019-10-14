Бывшая звезда "Диснея" получила премию Pornhub за свой первый фильм 18+

Очаровательная Белла Торн уже давно повзрослела и даже выпустила свой первый фильм 18+ — Her & Him. Девушка дебютировала так удачно, что её режиссёрский взгляд удостоился награды.

Ранее фильм 22-летней артистки был представлен на кинофестивале в Ольденбурге, Германия, пишет The Sun. А теперь девушка получила награду на ежегодной премии Pornhub Awards за свой режиссёрский дебют в киноиндустрии для взрослых.

Её лента с элементами БДСМ, вдохновлённая "Ромео и Джульеттой", рассказывает о встревоженном 20-летнем парне, который находит неожиданное сообщение в телефоне своей подружки. При этом актриса признавалась, что сначала хотела снять "рождественский фильм ужасов".

В съёмках приняли участие актёры фильмов для взрослых, а к написанию музыки приложил руку бывший парень Торн рэпер Mod Sun. Рассказывая о процессе создания фильма, девушка отметила, что это было довольно увлекательно, ведь никогда раньше она не снимала реальный половой акт.

Процесс съёмки был довольно интересным, потому что на съёмочной площадке был реальный секс, я такое никогда не снимала раньше Белла Торн

Белла Торн утёрла нос хакеру, обещавшему слить её голые фото, и выложила их сама