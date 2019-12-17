Самая красивая женщина в мире нашла лучший ракурс, для которого не нужна одежда

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Фото © Instagram/bellahadid

23-летняя модель всё чаще стала эпатировать публику, не стесняясь показывать откровенные фото.

Девушка решила разбавить снимки из профессиональных фотосессий и выложила на обозрение более 27 млн подписчиков в "Инстаграме" "домашнее" селфи. Сестра Джиджи Хадид позировала, лёжа в распахнутой рубашке на голое тело. Белла продемонстрировала не только изящную грудь, но и плоский живот и стройные ноги в лучах солнца.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bellahadid/" target="_blank">bellahadid</a></p>

Фото вышло чересчур откровенным, но модели, видимо, очень хотелось им поделиться. Поэтому она замазала самое пикантное место, чтобы избежать удаления. Порадовать фанатов девушке действительно удалось. Она получила более миллиона лайков, а в комментариях писали, насколько Хадид горяча и красива. Однако некоторые пользователи с грустью отметили, что Белла становится похожей на порнозвезду, а не на модель.

Какая же ты горячая

_akashnagar_

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bellahadid/" target="_blank">bellahadid</a></p>

Самая красивая на свете

valeria.siobhan

Выглядишь как порнозвезда, не стыдно?

abmayyo

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bellahadid/" target="_blank">bellahadid</a></p>

Белла Хадид — американская модель, родившаяся в семье известного архитектора, американца палестинского происхождения Мохаммеда Хадида и модели Иоланды Фостер. До недавнего времени девушка встречалась с канадским певцом The Weeknd. А в октябре 2019-го её назвали самой красивой женщиной в мире. К такому выводу пришёл пластический хирург, который рассчитал "золотое сечение лиц знаменитостей".

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