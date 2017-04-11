В Белоруссии впервые расследуется создание незаконного вооружённого формирования

Как сообщает газета "Советская Белоруссия", "сейчас... возбуждается уголовное дело по статье 287 УК "Создание незаконного вооружённого формирования".

— Данная статья возбуждается впервые в истории суверенной Беларуси, — подчёркивает официозная газета. — Следствие устанавливает факты по созданию глубоко законспирированной организации с чёткой иерархией, жёсткой дисциплиной, объединённой идеологической основой, вооружением.

Речь идёт о "Белом легионе", начавшем действовать в 1994–1995 годах и представлявшем собой основной боевой актив оппозиционных сил, своеобразный аналог спецназа МВД.

— Показания арестованных рисуют следующую картину. Например, стало известно, что через "легион" прошли три-четыре сотни человек, — рассказывает газета. — Физически крепкие люди, часть из них — бывшие и действующие сотрудники силовых структур, военнослужащие, профессионалы... Физическая подготовка легионеров шла по методикам, заимствованным у спецподразделений силовых структур. Был и свой отличительный знак высшего уровня подготовки боевого мастерства — "стальной берет". Своего рода аналог крапового берета внутренних войск... На сборах, посвящённых сдаче нормативов на "стальной берет", из десятков претендентов только считаные единицы полностью проходили жестокие испытания.

Вождь "Белого легиона" Сергей Числов рассказал позже в интервью сайту 90s.by: "Как-то один парень-"краповик" (сотрудник спецназа МВД. — Прим. Лайфа), который к нам приезжал в качестве инструктора, подошёл ко мне и говорит: что ты с ними делаешь? Шестнадцатилетний мальчик из твоих бросается на меня — ни страха в глазах, ничего! Кстати, поэтому мальчику тогда вручили "берет" именно за волю к победе. У него были инструкторами восьмикратный чемпион мира по кикбоксингу и тот самый заслуженный "краповик".

После участия "легионеров" в массовых уличных столкновениях с полицией 17 октября 1999 года в ходе оппозиционного шествия в Минске, когда 53 сотрудника МВД получили тяжёлые травмы, организация предпочла заявить о самороспуске. Тем более что и до этого среди "легионеров" царила полная конспирация. Числов уехал на Украину и сменил там фамилию на Бульба.

Всё изменилось после событий на Майдане и с началом АТО, непосредственное участие в которых принимали многие активисты белорусской оппозиции.

— Возобновление централизованных полевых сборов "легионеров" КГБ начал фиксировать в 2014 году. Не часто, но в течение двух последующих лет эти "сборы" проводились, — сообщает "Советская Белоруссия". — Потом снова был период некоторого затишья, а всплеск активности случился ближе к марту этого года. Пиком стал контакт и обсуждение взаимодействия с активистами незарегистрированного, но также шумного "Молодого фронта" (сопредседатель которого Эдуард Лобов воевал с 2015 года в АТО. — Прим. Лайфа).

"Легионеры" также успели поучаствовать в АТО (пригодился опыт, приобретённый в своё время на родине в лесных тренировочных лагерях).

— У следствия, как нам поведали, есть данные, свидетельствующие о присутствии некоторых обвиняемых в зоне ведения боевых действий на юго-востоке Украины, — говорится далее в публикации. — В деле, например, присутствует фото шеврона с символикой "Белого легиона" от мундира, найденного в донбасской деревне, несколько раз переходившей под контроль то украинских войск, то подразделений ДНР — ЛНР... Вот залихватский снимок: миномётный снаряд с надписью "Сепарам ад Сяргея Бульбы". И логотип "Белого легиона"... Копили опыт. Его собирали, систематизировали, везли в Беларусь.

Были приготовлены арсеналы с огнестрельным оружием и гранатами, изъятые в марте этого года белорусскими силовиками. Были арестованы и многие "легионеры".

Немаловажно, что с момента создания в 1990-е годы "Белый легион" был связан (его лидеры говорили даже об определённой преемственности) с "Белорусским объединением военных" Николая Статкевича, ещё одним силовым блоком националистов в те годы. В декабре 2016 года Белорусский национальный конгресс, одним из лидеров которого являлся Статкевич, принял решение о создании курируемых этим деятелем "военных комиссий", в которые планировалось привлечь представителей "других патриотических организаций".