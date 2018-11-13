Бен Аффлек получил официальный развод и вернулся в реабилитационный центр

Актёры объявили о своём расставании ещё в 2015 году, но только на прошлой неделе подписали документы о разводе.

Бен Аффлек вернулся в реабилитационный центр, чтобы убедиться, что ему удалось победить алкогольную зависимость. 46-летний голливудский актёр поделился с друзьями, что ему необходимо ещё несколько месяцев для лечения, чтобы оставаться трезвым, сообщает Mirror.

Он собирался выписаться и остаться на амбулаторном лечении, как вдруг решил вернуться. Бен будет оставаться в клинике почти каждую ночь Источник, близкий к знаменитости

На прошлой неделе стало известно, что Аффлек согласился оформить развод с Дженнифер Гарнер, которая родила ему троих детей. На протяжении всего лечения актриса оказывала ему неоценимую поддержку, и в начале октября Аффлек рассказал в "Инстаграме" о своей борьбе, которую он успешно вёл уже 40 дней. Теперь звезда фильма "Перл-Харбор" собирается закрепить результат ради своих детей.

Это не просто болезнь, которую можно вылечить за один день. Бен всегда упорно боролся с ней и будет продолжать это делать, чтобы стать лучше. Он хочет работать, чаще видеться с детьми и сосредоточиться на своём выздоровлении Источник, близкий к знаменитости

Аффлек и Гарнер объявили о своём расставании в 2015 году и спустя два года подали на развод. Однако документы были подписаны только на прошлой неделе. Несмотря на раскол, актёры по-прежнему остаются друг другу близкими людьми. Именно Дженнифер взялась за бывшего супруга и отвезла его в реабилитационный центр, когда заметила его плохое самочувствие.

В недавнем интервью, Аффлек признался: "Надеюсь, что я смогу стать примером для тех, кто борется, как и я".

Дженнифер Гарнер закрутила роман с бизнесменом, пока Бен Аффлек выходил из запоя.