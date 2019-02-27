Тут даже Бэтмен не справится. Бен Аффлек сильно сдал после реабилитации

То, что у известного актёра серьёзные проблемы с алкоголем, давно ни для кого не новость. 46-летний Аффлек в прошлом году снова решил обратиться в реабилитационную клинику для лечения своей зависимости. В Сети появились фото актёра после окончания очередного курса, и фанаты были поражены переменами, пишет The Sun.

Папарацци удалось поймать Бена Аффлека, прогуливающегося по улицам Лос-Анджелеса, США. Актёр, очевидно, выбрал комфорт, а не элегантность, поэтому никто не был шокирован его спортивными штанами и мягкой толстовкой. Но что вызвало у фанатов удивление, так это общее состояние актёра.

В глаза сразу бросаются выпирающие скулы и осунувшееся лицо Аффлека. Болезненную худобу можно было бы списать на мешковатую одежду. Но если приглядеться, то заметно, насколько истощён актёр после реабилитации.

После разрыва с Линдси Шукус в прошлом году Аффлек находился в депрессии и частенько прикладывался к бутылке. Его бывшей жене Дженнифер Гарнер пришлось вмешаться, и она отвезла его в специализированную клинику в Малибу.

Сейчас актёру лучше, он окончил курс реабилитации и проводит время с бывшей женой и детьми. Недавно его также застали на встрече с экс-возлюбленной Линдси Шукус, но пока не известно, планирует ли пара возобновить отношения.

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