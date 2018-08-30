"Близнецы родились на 24-й неделе, и врачи сказали готовиться к худшему, но зря"

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"Близнецы родились на 24-й неделе, и врачи сказали готовиться к худшему, но зря"

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Фото © Mercury Press & Media

Каждый из мальчиков весил меньше 500 грамм, и врачи советовали их родителям не думать о будущем.

Недоношенные близнецы, которые родились на 24-й неделе беременности, выжили вопреки прогнозам врачей. Каждый из мальчиков весил по 450 граммов, и надежда на то, что они выкарабкаются, была крайне мала. Поэтому их родителям, Чарли и Харви Баркерам, посоветовали ждать худшего, сообщает Mirror.

<p>Фото © Mercury Press &amp; Media</p>

Но сильные братья, которые были настолько маленькими, что помещались на ладошке своей мамы, доказали, как все ошибались на их счёт. Они появились на свет в мае 2017 года, но только осенью родители смогли забрать их домой. Сейчас мальчикам по 15 месяцев, и они абсолютно здоровы.

<p>Фото © Mercury Press &amp; Media</p>

Их шансы были настолько малы, что нам сказали, что всё может измениться за час, и посоветовали не строить долгосрочных планов. Они оба — маленькие бойцы, который доказали обратное. Я ими очень горжусь

Мама малышей

<p>Фото © Mercury Press &amp; Media</p>

Именно до 24-й недели в Англии, Уэльсе и Шотландии разрешено проводить аборты. И теперь мама близнецов борется за то, чтобы этот возраст был уменьшен.

<p>Фото © Mercury Press &amp; Media</p>

Я самая гордая мама в мире. И всё, через что нам пришлось пройти, заставляет меня ценить моих мальчиков намного больше

Мама малышей

Впрочем, одному из близнецов потребовалась повторная госпитализация. Дело в том, что во время беременности он получал меньше питательных веществ, чем его брат, из-за неравномерного кровотока.

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