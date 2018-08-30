"Близнецы родились на 24-й неделе, и врачи сказали готовиться к худшему, но зря"

Каждый из мальчиков весил меньше 500 грамм, и врачи советовали их родителям не думать о будущем.

Недоношенные близнецы, которые родились на 24-й неделе беременности, выжили вопреки прогнозам врачей. Каждый из мальчиков весил по 450 граммов, и надежда на то, что они выкарабкаются, была крайне мала. Поэтому их родителям, Чарли и Харви Баркерам, посоветовали ждать худшего, сообщает Mirror.

Но сильные братья, которые были настолько маленькими, что помещались на ладошке своей мамы, доказали, как все ошибались на их счёт. Они появились на свет в мае 2017 года, но только осенью родители смогли забрать их домой. Сейчас мальчикам по 15 месяцев, и они абсолютно здоровы.

Их шансы были настолько малы, что нам сказали, что всё может измениться за час, и посоветовали не строить долгосрочных планов. Они оба — маленькие бойцы, который доказали обратное. Я ими очень горжусь Мама малышей

Именно до 24-й недели в Англии, Уэльсе и Шотландии разрешено проводить аборты. И теперь мама близнецов борется за то, чтобы этот возраст был уменьшен.

Я самая гордая мама в мире. И всё, через что нам пришлось пройти, заставляет меня ценить моих мальчиков намного больше Мама малышей

Впрочем, одному из близнецов потребовалась повторная госпитализация. Дело в том, что во время беременности он получал меньше питательных веществ, чем его брат, из-за неравномерного кровотока.