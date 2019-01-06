10 душераздирающих примеров того, как выглядят отцы в момент рождения их детей

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10 душераздирающих примеров того, как выглядят отцы в момент рождения их детей

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Эти мужчины не испугались и приняли участие в родах, поддерживая любимых как только могли.

Фотограф из Техаса запечатлел самый важный момент в жизни любого родителя — рождение ребёнка.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KPPhotoinc/posts/1183131571839251?__tn__=C-R" target="_blank">KPP</a></p>

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KPPhotoinc/posts/1183131571839251?__tn__=C-R" target="_blank">KPP</a></p>

Но главными героями съёмки стали отцы и те эмоции, которые они испытывают.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KPPhotoinc/posts/1183131571839251?__tn__=C-R" target="_blank">KPP</a></p>

Мужчины беспомощно наблюдают и пытаются поддержать любимых женщин, пока те стонут от боли.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KPPhotoinc/posts/1183131571839251?__tn__=C-R" target="_blank">KPP</a></p>

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KPPhotoinc/posts/1183131571839251?__tn__=C-R" target="_blank">KPP</a></p>

Фотограф стал свидетелем десятков родов, где будущие папы впервые не могут помочь своим жёнам.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KPPhotoinc/posts/1183131571839251?__tn__=C-R" target="_blank">KPP</a></p>

Они делают всё возможное, чтобы не подвести, но и этого, им кажется, недостаточно.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KPPhotoinc/posts/1183131571839251?__tn__=C-R" target="_blank">KPP</a></p>

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KPPhotoinc/posts/1183131571839251?__tn__=C-R" target="_blank">KPP</a></p>

Женщины оказались гораздо сильнее, чем они могли представить.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KPPhotoinc/posts/1183131571839251?__tn__=C-R" target="_blank">KPP</a></p>

И их глаза словно говорят: "Любимая, я всегда буду рядом".

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/KPPhotoinc/posts/1183131571839251?__tn__=C-R" target="_blank">KPP</a></p>

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