"Я родила 15 детей для чужих семей и не хочу останавливаться, хотя мне уже 52"

Жительница Эссекса, Англия, хочет стать самой плодовитой суррогатной матерью в мире.

52-летняя Кэрол Хорлок является самой плодовитой суррогатной матерью в Великобритании. Женщина родила 15 детей и планирует остановиться на 16-м. Сейчас она ищет пару или одинокую девушку, которые планируют прибавление в семье в новом году. Жительница Эссекса хочет родить до своего 53-летия, чтобы стать самой плодовитой суррогатной мамой в мире, сообщает The Sun.

Да, возраст играет против меня, но я всё ещё могу выносить ребёнка Кэрол Хорлок

Причём Кэрол нисколько не смущает, что в июне она выходит замуж за своего бойфренда, с которым встречается уже 20 лет. Вероятнее всего, женщина пойдёт к алтарю с уже заметным животом.

Кэрол воспитывает двух собственных дочерей — 28-летнюю Стеффани и 24-летнюю Меган, которые в ярости от решения мамы, поскольку это может негативно повлиять на её здоровье. В общей сложности женщина помогла шести парам обрести детей и даже смогла выносить тройню. Последний ребёнок родился в 2013 году, после чего у Кэрол случился выкидыш.