"Врачи сказали, что я на 9-м месяце беременности, несмотря на мой плоский живот"

Всю беременность фитоняшка продолжала заниматься в зале, даже не подозревая, что вынашивает ребёнка.

18-летняя Шафран Хеффер была шокирована, когда узнала, что находится на девятом месяце беременности. При этом у девушки был плоский живот, и она по-прежнему занималась спортом. Оказалось, что плод находился ближе к позвоночнику, из-за чего его и не было видно. Когда же медсестра переместила его, то в результате появился огромный живот, сообщает Daily Record.

Хеффер понятия не имела, что ждёт ребёнка, пока мама не посоветовала обратиться к врачу после того, как на её животе появилась странная линия. Оказалось, что девушка была на 37-й неделе беременности, и уже через шесть недель она родила сына.

Это был сюрприз для всех. Даже моя мама до последнего думала, что линия на моём животе — это пигментное пятно. Но на всякий случай я решила провериться. И акушерка за несколько минут развернула плод, и мой живот стал огромным Шафран Хеффер

Кроме линии, у Хеффер не было никаких внешних признаков беременности. Девушка по-прежнему занималась в зале, а отсутствие месячных объясняла приёмом лекарственных средств. Эта фотография была сделана за несколько дней до того, как фитоняшка узнала, что находится в интересном положении.

Честно говоря, я была в шоке. Когда я узнала, что беременна, мне было всего 17 лет. Я впала в депрессию и не знала, что мне делать. Но потом я поняла, что надо принять ситуацию. Я справлюсь со всем, и сейчас сын — моя главная любовь Шафран Хеффер

Всё это время девушка чувствовала себя усталой и сонной, но врачи списывали это на дефицит витаминов. Кроме того, вместо того, чтобы набрать вес, Шафран похудела на один размер.