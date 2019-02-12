Не повторите ошибку этого бедняги, перепутав градусник с тестом на беременность

Ошибиться может каждый. Но так, чтобы насмешить десятки тысяч пользователей, надо постараться. 18-летнему Изааку Торресу из Калифорнии, США, это точно удалось.

Парень уже давно видел сны, когда в четыре утра его подружка Ванесса Мари прислала ему странное фото, которое напугало его до жути. Девушка болела и отправила ему термометр, который показывал 100 градусов по Фаренгейту (около 37,8 градуса по Цельсию ). С досады она подписала его: "Вот чёрт".

Только парень спросонья решил, что это тест на беременность с положительным результатом. И в панике стал писать ей сообщения: "Что за хрень? Ты же принимала противозачаточные. Ребёнок?". А когда понял, что это на самом деле, "почувствовал себя тупицей", пишет buzzfeed.

Девушку так развеселила реакция бойфренда, что она решила поделиться перепиской в "Твиттере". Пост стал вирусным и так повеселил пользователей, что набрал 175 тыс. "сердечек". Юзеры не упустили возможности пошутить над оконфузившимся парнем.

У меня была температура вчера вечером, и мой парень думал, что термометр — это тест на беременность Ванесса Мари

Он подумал, что ты 100% беременна amplurnicole

Это сто младенцев QueerWillow