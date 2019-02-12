Будущее уже наступило. Врачи прооперировали плод и вернули его в утробу матери

Жизнь поставила 26-летнюю англичанку Бетан Симпсон перед сложным выбором. И женщина согласилась на новаторскую операцию, чтобы спасти здоровье дочки.

Когда Бетан проходила запланированное сканирование на пятом месяце беременности, оно показало тревожные результаты. Оказалось, что у её малышки порок развития — расщепление позвоночника. Это могло повлиять на способность ребёнка ходить вплоть до паралича конечностей, пишет The Sun.

Тогда врачи предложили девушке несколько вариантов, одним из которых было прерывание беременности. Но это Бетан не подходило. Когда женщина узнала, что есть возможность сделать новаторскую операцию, она остановила свой выбор на ней.

Нам сказали, что у нашей малышки расщепление позвоночника, и предложили либо оставить всё как есть, либо прервать беременность, либо согласиться на операцию на плоде Бетан Симпсон, мама

Ей и малышке пришлось пройти серьёзную подготовку: многочисленные тесты, МРТ и проверку анализов. И в назначенный день врачи совершили маленькое чудо. Они извлекли младенца из утробы, провели операцию на спинном мозге и вернули ребёнка обратно. Теперь счастливая мама ждёт рождения малышки в апреле и надеется, что обойдётся без осложнений.