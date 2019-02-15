Когда киндер и правда сюрприз. Девушка вышла из комы и узнала, что стала мамой

Не на совсем такой исход надеялась 27-летняя Лиза Дейви из Ланкашира, Англия, когда в полубессознательном состоянии вызывала скорую из-за резкой боли в животе. Девушка понятия не имела, что беременна, и узнала об этом, только придя в себя на больничной койке с малышкой в руках, пишет The Sun.

Когда Лизу привезли в больницу с резкой болью и тошнотой, медики заподозрили отравление. Но, заметив небольшое вздутие живота, они не на шутку всполошились из-за возможных брюшной инфекции и сепсиса. Но каково же было их удивление, когда после экстренного обследования они обнаружили, что их пациентка уже почти семь месяцев как беременна.

Ситуацию осложнял опасный HELLP-синдром, возникающий у некоторых беременных девушек, — он и вызвал все те неприятные осложнения у Лизы. Девушке становилось всё хуже, а врачи думали, что с ней делать. Сама пациентка не могла принимать никаких решений: сразу после прибытия в больницу Лиза впала в кому.

Когда болезнь привела к сепсису и некоторые органы Лизы начали отказывать, врачи провели кесарево сечение. Ребёнок родился преждевременно, но абсолютно здоровым. Очнувшись после комы, девушка была ошеломлена новостями, но это не убавило её радости.

Поверить не могу, что была беременна. Я работала по 80 часов в неделю и поднимала тяжёлые коробки. У меня не было никаких симптомов! Лиза Дейви

Малышку назвали Даниелль — в честь медсестры, которая всё это время ухаживала за Лизой. После обследования и длительного лечения счастливых маму и дочь отпустили домой, и они чувствуют себя превосходно.