Обречённого ребёнка выносили, чтобы он стал донором и спас две детские жизни

Врачи сразу сказали 23-летней Кристе Девис из Теннесси, США, что её малышка родится с анэнцефалией и милосерднее прервать беременность. Конечно же, девушка пришла в ужас, но решила пойти до конца, ведь её ребёнок мог спасти чужую жизнь, пишет Mirror.

Удивительно, как много может изменить всего один разговор с врачами. Ещё пару минут назад Криста и её 26-летний муж Дерек Ловетт были счастливой парой, ожидающей пополнения, но жестокий диагноз буквально перевернул их жизнь с ног на голову. У маленькой Райли обнаружили анэнцефалию, а это значило, что девочка родится с недостающими частями мозга.

Врачи посоветовали прервать беременность, потому что такие дети редко живут больше получаса. Перед молодой парой встал страшный выбор, но она справилась с этим достойно. Криста и Дерек захотели выносить Райли до конца, потому что их малышка могла помочь другим детям.

Криста и Дерек с радостью и слезами на глазах встречали каждое движение Райли внутри мамы. Когда девочка появилась на свет, в коридоре уже сидели врачи, ожидающие её последнего вздоха. Но малышка смогла удивить всех и прожила целых семь дней. Затем её сердечные клапаны забрали как донорские органы, а лёгкие отправились к специалистам для исследования.

Из-за нашей Райли два других младенца попадут домой к своим родителям, разве это не чудесно? Криста Девис

Это уже не первая беременность Кристы, закончившаяся неудачно. В прошлый раз у девушки случился выкидыш. Но, несмотря на все препятствия, молодые люди считают, что поступили правильно. Ведь они смогли провести со своей дочерью целую неделю.