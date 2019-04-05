Девушка узнала, что беременна, за 45 минут до родов

Всё это время 18-летняя девушка из Глазго принимала противозачаточные, а её живот оставался плоским.

В июле прошлого года Эммалуиза Леггейт, как обычно, легла спать, даже не подозревая, что она беременна, но, проснувшись утром, обнаружила, что её живот сильно вздулся. Она утверждает, что принимала противозачаточные таблетки и списывала отсутствие менструаций на них, а её живот оставался плоским до самого дня родов, сообщает Daily Mail.

Я немного прибавила в весе и продолжала набирать, мама предложила чаще гулять, чтобы сжечь его. Вес распределился по всему телу, потолстели руки, ноги и лицо — но только не живот Эммалуиза Леггейт

Вместе с 63-летней бабушкой Эммалуиза бросилась в больницу, но не успела в неё войти — ребёнок родился прямо в машине, на парковке. От момента, когда она обнаружила вздувшийся живот, до появления на свет её дочери Сиары прошло всего 45 минут.

У меня не было никаких симптомов. Ни утренней тошноты, ни тяги к странной еде — ничего. К тому же дочь совсем не толкалась Эммалуиза Леггейт

Врачи говорят, что ребёнок находился ближе к спине, чем к передней брюшной стенке, поэтому живот был незаметен до самых родов. Молодая мама рада, что дочь родилась здоровой, несмотря ни на что. У Эммалуизы и её парня Шона это уже второй ребёнок, и пока что пара хочет остановиться на достигнутом. Но доверия контрацептивам в виде таблеток больше нет.